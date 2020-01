Josep Borrell desconoce si España ha violado las sanciones de la UE a Venezuela

Josep Borrell Credito: Archivo

27-01-20.-El alto representante de Política Exterior para la Unión Europea, Josep Borrell, no reconoce la infracción de las violaciones comunitarias por parte de España en Venezuela. Por su parte, enfatizó que "son las autoridades nacionales que deben cumplir estas medidas", reseñó la agencia Efe.



Así lo expresó Borrell durante una rueda de prensa en Berlín junto al ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, se refirió así a la política en torno al encuentro del ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto madrileño de Barajas con la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.



“No sé si se ha cometido una violación” señaló, y dijo no tener “información específica” al respecto. Borrell recalcó que él ya no ejerce el ministro de Exteriores de España.



En relación a esto, Ábalos ha explicado que se trató de un encuentro de 20 o 25 minutos, por motivos de cortesía, y que no se violaron las políticas europeas que se le impusieron a Venezuela en 2017, y que implicaba evitar la entrada en la UE de 25 altos cargos del país caribeño, incluida Delcy Rodríguez.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justificó este domingo a su ministro de Transportes y dijo que con su actuación trató de "evitar una crisis".