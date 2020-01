Dilma Rousseff: Chile demuestra fracaso del neoliberalismo

26 ENERO 2020 - Chile es la más clara demostración del fracaso del neoliberalismo como sistema, aseguró la ex presidenta de Brasil Dilma Rouseff, al intervenir vía streaming en el Primer Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que se celebra aquí.



Rousseff se refirió al vasto movimiento de protestas desatado en este país sudamericano desde el 18 de octubre de 2019 y señaló que los últimos tres meses han convertido a Chile en ‘un faro para América Latina y el mundo’.



Al respecto subrayó que ‘las conquistas del pueblo chileno serán un verdadero estímulo para los pueblos de Latinoamérica y sus luchas democráticas contra el neoliberalismo y el neofascismo’.



La ex mandataria brasileña destacó igualmente el vasto movimiento de protestas que se ha desencadenado no solo en Chile, sino también en otras naciones del área como Ecuador y Colombia, donde igualmente los pueblos se levantan contra las desigualdades que el neoliberalismo impone, señaló.



En el caso de lo que ocurre en Chile, criticó igualmente las flagrantes violaciones de derechos humanos, que se expresan en miles de detenidos, más de tres mil heridos, e incluso cientos de denuncias de arrestos ilegales, torturas y violencia sexual, incluidas violaciones, cometidas en instalaciones policiales.



Insistió en que la población de América Latina está cansada e indignada de la explotación neoliberal y citó como ejemplos las protestas en Ecuador ante los intentos del gobierno de Lenín Moreno de aplicar recetas del Fondo Monetario Internacional.



Igualmente denunció los abusos que se cometen en Colombia para frenar el proceso de paz iniciado en 2016 y advirtió que desde entonces más de 300 activistas sociales han sido asesinados sin que el gobierno de ese país aplique la justicia.



Rousseff condenó igualmente las agresiones y presiones de Estados Unidos a naciones del continente que no se pliegan a esas políticas, y destacó la resistencia del pueblo cubano contra el bloqueo norteamericano como uno de los ejemplos de las luchas de América Latina.



Finalmente puntualizó que el destino de América Latina depende de los caminos que tomará la indignación de los pueblos y aseguró que cada uno, a su manera y a su debido tiempo, buscará alcanzar los cambios sociales que demandan las mayorías.



El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos fue inaugurado la víspera con la asistencia de un centenar de expositores de 22 naciones y su objetivo es analizar y trazar acciones conjuntas para lograr la verdad, la reparación de las víctimas, que se haga justicia contra los violadores y cese la impunidad.

