Bolivia: La candidatura de Áñez desata críticas y hasta el anuncio de llevar el caso al TCP

El diputado Luis Felipe Dorado informó que consultará al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) si la presidenta Jeanine Áñez puede ser presidenta y candidata, cuando no fue electa para ese cargo. En el otro frente defiende su postulación y descartan su dimisión.

25 enero 2020 - La decisión de la presidenta Jeanine Áñez de participar en las elecciones del 3 de mayo desató una serie de repercusiones que van desde la exigencia de renuncia hasta llevar el caso en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En la alianza que la respalda, se descartó que vaya a dimitir y se reivindicó su derecho a la postulación.



Su postulación ya era alentada desde el propio gabinete con la etiqueta en redes sociales #YSiFueraElla? “Esta noche quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones de mayo”, afirmó la noche del viernes, descolocando a otros candidatos opuestos al MAS.



Uno de los más críticos fue el diputado y aliado del presidenciable Luis Fernando Camacho, Luis Felipe Dorado. Anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se dilucide si puede ser candidata y Presidenta a la vez, siendo que no fue electa presidenta y que solo está en ese cargo de forma transitoria.



“Nos parece irresponsable la presidenta Jeanine Áñez, en el sentido que no está respetando que ella es un gobierno transitorio. Ella ha pensado que puede ser candidata, ya que la CPE establece que un presidente electo puede ser candidato y ejercer como presidente. Pero en el caso de Jeanine Áñez, ella no es electa, es senadora”, cuestionó Dorado.



Ricardo Paz, representante de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, calificó de error la decisión de quien forma parte de Demócratas. “Lamentable error, tiene un rol que cumplir que era garantizar elecciones transparentes y limpias”, cuestionó y advirtió de riesgos para el gobierno de transición.



Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, defendió la decisión tomada por Áñez y aseguro que, a diferencia del expresidente Evo Morales, no utilizará el aparato estatal para la campaña rumbo a las elecciones del 3 de mayo.



Áñez será candidata presidencial de la alianza denominada Juntos y que está integrada por Demócratas, Sol.bo, Todos y Unir. El senador Óscar Ortiz es parte de la alianza y aseguró que Áñez es presidenta constitucional y tiene el amparo legal para gobernar el país y ser candidata, en respuesta a quienes exigen su dimisión para terciar de las justas.



Para el expresidente Evo Morales la actual presidenta tiene derecho a postularse, aunque le recordó que en varias ocasiones negó esa posibilidad. “Es su derecho, pero solamente queremos recordar, tantas veces dijo que no va a ser candidata y se presenta como candidata”.



El jefe de Demócratas, el gobernador cruceño Rubén Costas, aseguró que la candidatura de Áñez muestra que es “el tiempo de las mujeres” y representa unidad.



Según el candidato Luis Fernando Camacho, Áñez “tiene que responder a la Corte y al pueblo por la decisión que tome, como cada uno tiene que responder por las consecuencias de las decisiones que tome”.



Cinco alianzas fueron inscritas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tiene como candidatos presidenciales a Áñez, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Luis Fernando Camacho. La alianza Pueblo Unido aún no definió a sus candidatos.



