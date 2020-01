Presidente de China dice que el país enfrenta una "situación grave" y aumentan a 41 los fallecidos por el virus

Trabajadores de salud con trajes protectores verifican la condición de un pasajero en un avión que acaba de aterrizar desde Changsha, una ciudad en una provincia vecina al centro del brote de coronavirus, en Shanghái, China Credito: Reuters

25-01-20.-El número de muertos por el brote de coronavirus en China se elevó el sábado a 41, poniendo una nota sombría al comienzo del Año Nuevo Lunar, con la declaración de emergencia en Hong Kong por el virus, la cancelación de celebraciones y la restricción de contactos con China continental.reseñó la agencia Reuters.



El sábado, Australia confirmó sus primeros cuatro casos de contagiados por el coronavirus, mientras que Malasia confirmó tres y Francia informó de los primeros en Europa el viernes. Las autoridades sanitarias de todo el mundo hacían todo lo posible para tratar de evitar una urgencia internacional. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, declaró el sábado una emergencia por virus en el centro financiero asiático, donde se han confirmado cinco casos, lo cual supuso la inmediata cancelación de las visitas oficiales a la China continental y de las celebraciones oficiales del Año Nuevo Lunar. Se interrumpirán los vuelos de entrada y salida y los viajes en tren de alta velocidad entre Hong Kong y Wuhan, ciudad china en la que se originó el brote, mientras que las escuelas, que ahora están de vacaciones por el Año Nuevo Lunar, permanecerán cerradas hasta el 17 de febrero. El territorio chino también estaba sometiendo a análisis médicos a 122 personas sospechosas de haber sido contagiadas.



El número de muertos en China aumentó a 41 el sábado, un notable incremento respecto de los 26 del día anterior. Hay registro de 1.300 personas infectadas en todo el mundo con un virus cuyo origen se ha localizado en un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, donde se vendían ilegalmente animales salvajes. Hu Yinghai, subdirector general del Departamento de Asuntos Civiles de la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, recomendó el sábado que se compren mascarillas y trajes protectores. Los hospitales de la ciudad han hecho peticiones similares.



“Estamos llevando a cabo medidas de control y prevención de enfermedades (...). Pero ahora mismo nos enfrentamos a una crisis de salud pública extremadamente grave”, dijo en una sesión informativa.



Los vehículos que transportan suministros de emergencia y personal médico a Wuhan estarán exentos de peajes y se les dará prioridad en el tráfico, dijo el sábado el Ministerio de Transporte de China.



Wuhan dijo que prohibiría la circulación de vehículos no esenciales en su centro a partir del domingo para controlar la propagación del virus, paralizando aún más una ciudad de 11 millones de habitantes que ha estado prácticamente bloqueada desde el jueves, con casi todos los vuelos cancelados y puntos de control en las principales carreteras que salen de la ciudad.



Las autoridades han impuesto desde entonces restricciones al transporte en casi toda la provincia de Hubei, que tiene una población de 59 millones de habitantes.



En el estado australiano de Nueva Gales del Sur, tres hombres de 53, 43 y 35 años de edad se encontraban en condiciones estables tras haberse confirmado que eran portadores del virus a su regreso de Wuhan a principios de este mes.



Un ciudadano chino de 50 años que había estado en Wuhan también se encontraba estabilizado en un hospital de Melbourne tras haber llego desde China el 19 de enero, informaron las autoridades de Victoria Health.



La Red Global de Televisión de China (CGTN, por sus siglas en inglés), de propiedad estatal, informó el sábado en un tuit que un médico que había estado tratando pacientes en Wuhan, Liang Wudong, de 62 años, había muerto a causa del virus.



No estaba claro si su muerte ya había sido contabilizada en la cifra oficial de 41, de las cuales 39 ocurrieron en la provincia central de Hubei, donde se encuentra Wuhan. La cadena estadounidense de café Starbucks anunció el sábado que cerraría todos sus puntos de venta en la provincia de Hubei durante la semana de vacaciones del Año Nuevo Lunar, tras una decisión similar de McDonald’s en cinco ciudades de Hubei.



UNA EMERGENCIA QUE AVANZA



El número de casos confirmados en China asciende a 1.287. El virus también ha sido detectado en Tailandia, Vietnam, Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Nepal Francia, Australia y Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dijeron el viernes que están observando a 63 pacientes y que hay dos casos confirmados, ambos de personas que viajaron a Wuhan.



Los tres primeros casos en el continente europeo han sido detectados en Francia, donde dos hombres permanecen hospitalizados en París y uno más en Burdeos, al suroeste del país.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta semana que el nuevo coronavirus era una “emergencia en China”, pero no llegó a decretar una alerta internacional.



El coronavirus recientemente identificado ha creado alarma porque todavía hay muchas incógnitas que lo rodean, como cuán peligroso es y cuán fácilmente se propaga entre las personas. La infección puede causar neumonía, que en algunos casos es mortal.



Los síntomas que provoca incluyen fiebre, dificultades respiratorias y tos. La mayoría de las muertes han sido en pacientes de edad avanzada, muchos con condiciones médicas preexistentes, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).



No hay vacuna o tratamiento específico para combatir el nuevo virus.