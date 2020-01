(VIDEO) Fiscalía de Nueva York presenta a Harvey Weinstein como un depredador sexual “experto”

25-01-20.-La fiscalía de Nueva York presentó el miércoles a Harvey Weinstein como un depredador sexual “experto” que abusó de su poder como titán de Hollywood para abusar de actrices, en los alegatos iniciales de su juicio, reseñó AFP.



La defensa, por su lado, aseguró que Weinstein es inocente y que tras los presuntos hechos, el productor de cine mantuvo una estrecha amistad con sus acusadoras, una de las cuales le escribió “te amo”.



Weinstein, de traje azul, negó con la cabeza y tomó notas para sus abogados mientras la fiscal Meghan Hast lo presentó al jurado como un matón de 136 kilos que violó, humilló y manipuló a varias mujeres, dejándolas traumatizadas durante años.



Hast detalló gráficamente varios de los presuntos abusos, y dijo que el acusado se inyectó en el pene un medicamento para mantener su erección antes de agredir a la actriz Jessica Mann, que lo acusa de violación en 2013 y cuya identidad, hasta ahora desconocida, fue revelada en la corte.



Como “una muñeca de trapo”

La fiscal también sostuvo que en una oportunidad llegó a la habitación de hotel de la actriz de “Los Sopranos” Annabella Sciorra, que será testigo del juicio, en ropa interior, con una botella de aceite para bebé en una mano y un casete de video en la otra.



“Quedará claro en este juicio que el acusado sabía que estaba abusando de personas indefensas e inocentes“, dijo Hast al jurado, tras destacar que varias acusadoras tuvieron “una infancia dura y llena de abusos”.



Weinstein “era la anciana en la casita de gengibre que atraía a los niños hacia el horno”, añadió.



Hast dijo que Weinstein violó a Sciorra en el invierno boreal de 1993-94 luego de transformarla en una adicta al Valium.



“La dejó física y emocionalmente destrozada, desmayada en el piso“, contó la fiscal en la sala repleta a reventar, con más de 100 periodistas presentes.



La fiscal dijo que Weinstein dejó a su segunda acusadora, la exasistente de producción Mimi Haleyi, tirada en el piso “inmóvil como un pez muerto” tras atacarla con violencia en su apartamento de Nueva York en julio de 2006.



Y acusó a Weinstein de tratar como “una muñeca de trapo” a la actriz Jessica Mann, cuya identidad fue develada este miércoles en la corte y quien asegura que el acusado la violó en una habitación de hotel en Nueva York en marzo de 2013.



Weinstein, de 67 años, padre de cinco hijos y dos veces divorciado, puede ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua.



El caso es emblemático para el movimiento #MeToo, y llega dos años después del estallido del escándalo que lo incriminó y derribó luego a decenas de hombres poderosos acusados de agresiones sexuales.



“Te amo”

El abogado de la defensa, Demon Cheronis, dijo que los alegatos iniciales de la fiscalía eran “falsos” y que tienen cientos de correos electrónicos entre Jessica Mann y el acusado que muestran que mantenían “una relación cariñosa”.



Dijo que Mann describió a Weinstein como “su novio ocasional” en 2014, un año después de la supuesta agresión. Y mostró que la actriz envió a Weinstein un mensaje con la frase “¡Te extraño, grandote!”.



Según Cheronis, las acusadoras de Weinstein se llevaron bien con él hasta que el movimiento #MeToo cobró fuerza en 2017 y el productor se tornó “persona non grata”.



El 28 de febrero de ese año, Mann escribió a Weinstein: “Te amo, siempre. Pero odio sentirme como un polvo asegurado”.



“Señores del jurado: no es así como se le habla a los depredadores, no es así como uno le habla a quien abusa de ti“, dijo Cheronis.



Ambas partes buscan convencer con sus argumentos al jurado integrado por cinco mujeres y siete hombres, que deben llegar a un veredicto unánime.



Luego de una tensa selección que duró dos semanas, la defensa logró mantener fuera del jurado a jóvenes blancas, consideradas más afines al movimiento #MeToo.



Testigos clave

Otras tres mujeres serán testigos de la acusación. Una de ellas, la exmodelo Tarale Wulff, de 43 años, asegura que Weinstein la violó en 2005 cuando trabaja en el bar Cipriani.



Otra, Dawn Dunning, dice que le introdujo los dedos en su vagina en 2004, y una tercera, Lauren Young, que se masturbó delante de ella en 2013.



Más de 80 mujeres han denunciado a Weinstein por acoso, agresión sexual o violación desde que estalló el escándalo sobre sus presuntos abusos en octubre de 2017.



Pero la mayoría de los delitos han prescrito, y Weinstein solo será juzgado por presuntos agresiones cometidas contra Haleyi y Mann.



Al final de la jornada, su abogado, Arthur Aidala, pidió al juez James Burke desestimar el juicio porque Weinstein fue llamado un “monstruo depredador”.



Y también porque la fiscal mostró una foto “irrelevante” del acusado con el expresidente Bill Clinton -sometido a un juicio de destitución por mentir bajo juramento en 1998 sobre su relación con una pasante de la Casa Blanca-, en el mismo día del inicio del juicio de destitución contra el actual presidente, Donald Trump.



No se espera que Weinstein testifique en su proceso, que debe culminar el 6 de marzo.