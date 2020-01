EEUU dice “tener muchas preguntas” del encuentro entre el ministro español de Fomento y Delcy Rodríguez

Carrie Flipetti, encargada de Cuba y Venezuela del Departamento de Estado Credito: Web

24-01-20.-El Gobierno de EE.UU. consideró hoy “sorprendente” el encuentro del ministro español de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid, y aseguró “tener muchas preguntas” que está tratando de aclarar con el Ejecutivo español, reseñó la agencia EFE.



“Es sorprendente que esto venga del Gobierno español”, afirmó en declaraciones a la prensa la encargada de Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filipetti.



La diplomática enfatizó que la presencia de Rodríguez en Madrid va contra las sanciones que la Unión Europea (UE) impuso a 25 personalidades venezolanas para impedirles viajar a territorio comunitario.



“Esas acciones, como el encontrarse con alguien, no solo socava la política que EE.UU. y la Unión Europea han implementado con respecto a Venezuela, sino que mina toda la infraestructura comunitaria, que confía en la cooperación para la implementación de este tipo de sanciones”, resaltó.



“Tenemos -aseguró- muchas preguntas y estamos en conversaciones con el Gobierno español para tratar de obtener algunas respuestas, pero desde luego no es acontecimiento al que demos la bienvenida”.



Este viernes, el Gobierno español confirmó el encuentro entre Ábalos y Rodríguez, que ya había sido adelantado por el medio digital Vozpopuli; pero el Ejecutivo aseguró que se trató de un encuentro fortuito y se limitó a un saludo “forzado por las circunstancias”.



El suceso ha provocado una tormenta política en España con peticiones del opositor Partido Popular (PP, conservador), para que Ábalos dimita.



Esta polémica coincide con la visita este sábado a Madrid del líder opositor venezolano Juan Guaidó, que no será recibido personalmente por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aunque sí se reunirá con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.



Preguntada sobre este tema, Filipetti evitó pronunciarse específicamente sobre la decisión de Sánchez, pero consideró importante escuchar de primera mano el testimonio de Guaidó.



“No sé los detalles sobre el presidente Sánchez, pero desde luego que animamos a todos los jefes de Estado a reunirse con el presidente interino Guaidó para que puedan escucharle y conocer exactamente cuál es la situación sobre el terreno, lo difícil que es”, subrayó.



“Es muy importante -enfatizó- que escuchemos a los venezolanos. Y animamos a todos los líderes en España, así como a los líderes de cualquier país que visite Guaidó, a que tomen el tiempo para escuchar lo que realmente ocurre”.



Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de naciones, inició el martes una gira por Europa que le llevará este sábado a Madrid.



Allí, participará en un acto en el que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le entregará la Llave de Oro, una distinción habitual a los jefes de Estado que visitan la ciudad.



Hace un año, Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, se declaró presidente interino de Venezuela al considerar ilegítima la reelección del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en mayo de 2018, en unas elecciones que no reconoce la oposición ni parte de la comunidad internacional.



EE.UU. fue el primer país del mundo en reconocer a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela y, desde entonces, ha liderado una campaña internacional para deponer a Maduro.



España es uno de los países europeos que reconocen a Guaidó como presidente interino.