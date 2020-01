Gobierno español en aprietos ante la visita de Guaidó a Madrid

Pedro Sánchez Credito: AFP

24-01-20.-A un día de la llegada a España del líder opositor venezolano Juan Guaidó, el gobierno español se encuentra en aprietos por la decisión de Pedro Sánchez de no recibirlo en persona, pese a reconocerlo desde hace un año como presidente encargado del país.



El ambiente se enrareció más el jueves, cuando un diario digital publicó que uno de los ministros más cercanos a Sánchez se reunió esta semana en secreto en Madrid con la número dos del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que tiene prohibido viajar a la Unión Europea.



La oposición conservadora, cercana a los movimientos antichavistas en Venezuela, arremetió contra el ejecutivo, pidiendo la comparecencia en el Congreso de dos ministros y exigiendo a Sánchez reunirse con Guaidó.



En el gobierno desde junio de 2018, el dirigente socialista fue de los primeros mandatarios europeos en reconocer Guaidó como presidente encargado a principios de febrero de 2019, tras haber expirado el ultimátum que había lanzado a Maduro para convocar elecciones y al que se sumaron París, Berlín y Londres.



Sin embargo, en plena gira europea del líder opositor y presidente del Parlamento, que ya visitó Londres, Bruselas y Davos, el ejecutivo socialista delegó la tarea de recibirlo en la ministra de Exteriores, Arancha González, una decisión que fue mal recibida por el entorno de Guaidó y que durante unos días dejó en el aire la visita.



El jueves, finalmente, Guaidó confirmó su presencia el sábado en Madrid, donde se verá con el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, y celebrará un mitin en la céntrica plaza de la Puerta del Sol con venezolanos residentes en la capital española.



En la agenda oficial del gobierno no aparece ningún encuentro con él. Y desde el equipo de Sánchez hicieron saber que el sábado estará fuera de Madrid, visitando zonas afectadas por la tormenta Gloria, que causó una decena de muertos en el país.



¿Influencia de Podemos?

En declaraciones a la televisión española TVE desde el foro económico de Davos, Guaidó restó importancia al desplante: “Ya coincidiremos en agenda o si no lo recibiremos pronto en Caracas”, afirmó.



En su gira por Europa, el venezolano fue recibido en persona por el primer ministro británico Boris Johnson y el jefe de la diplomacia europea, el excanciller español Josep Borrell. Está previsto que el viernes se reúna con el presidente francés, Emmanuel Macron.



“Sánchez debe recibir a Guaidó en su gira internacional. España tiene que ayudar a los venezolanos a poner fin a la atroz dictadura de Maduro”, tuiteó el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado.



En su mensaje, el dirigente conservador atribuía esta decisión a la entrada al gobierno del partido de izquierda radical Podemos, que en el pasado mostró su simpatía y tuvo relaciones con el chavismo.



El líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, descartó el jueves haber influido, pero describió a Guaidó como “dirigente muy importante de la oposición en Venezuela” en vez de como presidente interino.



La ministra de Exteriores españolas intentó zanjar las dudas con un tuit: “Hace un año España lideró en Europa el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente de la Asambla Nacional y Presidente Encargado de Venezuela. Un año después, esta sigue siendo nuestra posición”, señaló este viernes Arancha González.



Encuentro con Delcy Rodríguez

A esta polémica se le sumó la generada por la supuesta reunión secreta en el aeropuerto de Madrid del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.



El diario digital Vozpopuli afirmó que ambos se vieron el lunes de madrugada durante una hora y media en el aeropuerto, durante una escala técnica del avión que transportaba a Rodríguez hacia Turquía.



“Si esto es así, sería un auténtico escándalo porque supondría un ataque a la legislación de la Unión Europea”, dijo el portavoz parlamentario del PP, José Ignacio Echániz, que reclamó la comparecencia en el Congreso de Ábalos y la ministra de Exteriores.



El ministerio de Fomento no respondió a las solicitudes de información de la AFP. Ábalos explicó al diario El País que acudió al aeropuerto a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, que viajaba en el mismo avión.



La vicepresidenta de Maduro forma parte del grupo de 18 altos cargos venezolanos sancionados desde 2018 por la Unión Europea, que impuso la congelación de sus activos y la prohibición de viajar al espacio comunitario.