(VIDEOS) Afirma Díaz-Canel que Cuba está preparada para momentos difíciles

23 enero 2020 - Cuba está preparada para enfrentar momentos difíciles, afirmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, al responder la noche de este jueves aquí a interrogantes de la prensa extranjera.El mandatario cubano ofreció una entrevista a periodistas extranjeros acreditados en el país, en el contexto de la visita gubernamental que encabeza a la provincia de Sancti Spíritus, la cual concluirá este viernes luego de dos días de intercambios con directivos de entidades económicas e instituciones sociales, con trabajadores y la población del territorio.A la primera pregunta vinculada a las relaciones con Estados Unidos, Díaz-Canel refirió que Cuba está abierta al diálogo, siempre sobre la base del respeto mutuo; y nosotros, expresó de forma enfática, ni nos vamos a rendir, ni nos vamos a dejar mancillar, ni nos vamos arrodillar.Nuestro pueblo, reiteró, está curtido en los embates del gobierno de Estados Unidos, que casi todas las semanas aplica una sanción contra Cuba; y después utiliza un lenguaje manipulador diciendo que es para ayudar al pueblo cubano; y acto seguido se preguntó: ¿Estas medidas ayudan al pueblo cubano, a las familias cubanas que viven en Estados Unidos, al propio pueblo norteamericano?.Seguimos con serenidad en medio de situaciones complejas porque han tratado de cortar los suministros de combustibles al país, que está funcionando con un déficit de combustible, pero ustedes han visto aquí mismo, en una provincia en el centro del país, que la gente mantiene la vitalidad en su vida cotidiana, aseguró el presidente.Así somos los cubanos, expresó con satisfacción, para reafirmar que en Sancti Spíritus ha encontrado mucha creatividad y agregó que resulta admirable la respuesta del pueblo ante la compleja situación generada en septiembre último por la carencia de recursos que se avecinaba, sobre todo de combustible.Díaz-Canel se sintió complacido por ver en este central territorio empresas estatales que son eficientes, dirigidas por jóvenes preparados por la Revolución, con conocimientos en la gestión empresarial y con compromiso político e ideas renovadoras.La entrevista transcurrió en la terminal de ómnibus nacionales de la ciudad espirituana, espacio que le dio la posibilidad de ratificarle a la prensa extranjera la gentileza del pueblo, puesta de manifiesto en los propios viajeros que estaban en la llamada lista de espera para trasladarse a otros territorios, quienes tuvieron gestos de amabilidad con el Presidente y quisieron saludarlo con cariño y respeto.Esa actitud, acotó el mandatario, tiene que ver mucho con la práctica de gobierno de visitar constantemente los territorios para empaparnos de los problemas, para buscarles soluciones junto al pueblo y explicar lo que en un momento dado no pueda tener solución.Ante la pregunta relacionada con el propósito de eliminar trabas en la economía, Díaz-Canel confirmó que se le dio una indicación a los ministros de trabajar en un ejercicio de pensamiento colectivo para ver en qué proceso hay burocracia u otros obstáculos con el fin de ir eliminándolos, lo cual, reiteró, también se lo hemos pedido a los colectivos de trabajadores y a la población.En respuesta a una interrogante de la agencia de prensa EFE que insistió en la posibilidad de abrir más el diapasón de la propiedad privada y puso de ejemplo a China y Vietnam, Díaz-Canel respondió que se trabaja en ese tema, pero hizo énfasis en que al desatar las fuerzas productivas se concibe como principal actor económico al sector empresarial estatal, sin negar el sector privado, el cual actúa como complemento en la economía.Reconoció que se le ha dado más libertad al sector privado que al estatal y por ende el primero se mueve con más posibilidades de éxito que el segundo; pero sin frenar aquel, hay que desarrollar este porque todos los actores económicos son importantes, ratificó.Refirió que la unificación monetaria y cambiaria es un elemento que va a ayudar a estabilizar las condiciones económicas, y a partir de eso se podrán hacer muchas cosas, y en ello están laborando grupos de trabajo integrados por académicos y economistas entre otros profesionales.Manifestó que se han aprobado varias políticas de carácter económico en el último decenio y seguirán haciéndose cambios para bien de la sociedad cubana.Expresó que se han estudiado las circunstancias de China y Vietnam, pero no se puede soslayar, agregó, que esos países no han estado sometidos a un bloqueo tan férreo como el desplegado contra Cuba por la principal potencia del mundo, y acto seguido cuestionó a Estados Unidos por mantener durante más de 60 años ese cerco económico contra una pequeña isla, política que calificó de prepotente.Al referirse la prensa al recorrido de Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, por el área del Caribe, en el que dijo que Cuba es un factor desestabilizador, Díaz-Canel aseguró que ya ese funcionario no tiene más calificativos indecorosos que dar sobre la nación cubana y expresó que esa gira ha sido para dividir al Caribe y buscar apoyo a las políticas estadounidenses contra Américia Latina y el Caribe.Reiteró la posición manipuladora de Pompeo, quien no cesa de decir que todo lo que se hace es para aliviar al pueblo cubano, lo cual es una burda mentira; y finalmente insistió en que se puede convivir, aun cuando son diferentes las ideologías, de forma civilizada, sobre la base del respeto en las relaciones.