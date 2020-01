Este sábado 25 de enero se realizará la jornada mundial de protesta "No a la guerra contra Irán"

24 de enero de 2020.- Los pueblos del mundo dicen: ¡No a la guerra contra Irán!

La administración Trump empuja a los Estados Unidos a una guerra contra Irán, que podría extenderse al conjunto de la región y transformarse rápidamente en un conflicto mundial de imprevisible alcance y con las más graves consecuencias. La agresión del imperialismo estadounidense contra Irán ha conocido una fase de escalada y posterior aparente desescalada. Y ello sobre un fondo de asfixia económica de Irán por Trump.

Hoy en Venezuela estamos en medio de una gran operación contra el país, una operación de Guerra de 4ta Generación de gran magnitud y profundidad, cuyo centro de dirección y conducción está en EEUU. El centro de ese ataque, aun cuando abarca todos los campos y ámbitos del país, en particular las sanciones, el criminal bloque, y ahora la escalada abonada en la cumbre antiterrorista instalada en Bogotá, en el cual se empezó a calificar al gobierno de Nicolás maduro de Empresa Criminal lo cual conjetura una operación de fuerza contra el presidente Nicolás maduro.

El Comité Internacional de Enlace e Intercambio (CILE), constituido en la Conferencia Mundial Abierta de Argel en 2017 del Acuerdo Internacional Trabajadores y Pueblos (ACIT) a decidido secundar inmediatamente el llamado procedente de los Estados Unidos hecho por la coalición USLAW (US Labor Against the War), la organización nacional de sindicatos y otras organizaciones laborales fundada en enero de 2003 para oponerse a la amenaza de guerra contra Irak, USLAW a organizado una red de más de 165 sindicatos, consejos laborales, federaciones laborales estatales, organizaciones laborales aliadas y comités laborales contra la guerra.

Convocatoria

25 de enero - día mundial de protesta - ¡no a la guerra contra irán!

A todos en el movimiento laboral de los estados unidos que apoyan la paz,

Los trabajadores, los pobres y las comunidades de color de primera línea son los más afectados por los efectos de una guerra sin fin. Nuestros miembros sienten la fuerza de esta devastación primero y peor. Hacemos un llamado a los trabajadores de todas partes para que se opongan a una guerra catastrófica con Irán y defiendan la retirada inmediata e incondicional de nuestras tropas de Irak. Nuestros miembros tienen más en común con los hermanos y hermanas que trabajan en el extranjero que con la administración Trump o cualquier político de halcón de pollo.

La guerra imperialista es la banalidad del mal con trabajadores en ambos extremos. Siempre son las personas pobres y trabajadoras las que terminan pagando por estas intervenciones en el sufrimiento y la pérdida. Nuestras familias y comunidades reciben el mayor golpe y tienen el mayor interés en pasar lo más rápido posible de una economía de guerra a una que fomente la paz, la salud ambiental, una transición económica justa y políticas sociales adecuadamente financiadas para satisfacer las necesidades humanas.

El trabajo organizado con sus aliados es la fuerza más fuerte y mejor organizada para cambiar esto. ¿Quién hablará por la mayoría global de los trabajadores y los pobres si el trabajo organizado no lo hace? Las generaciones futuras preguntarán qué hizo el movimiento laboral para responder a este momento. Le instamos a tomar un liderazgo y acción audaces para proteger a los trabajadores en todas partes:

Volviendo el sáb. 25 de enero Día Mundial de Protesta contra una nueva guerra en el Medio Oriente. Aprobar esta resolución o comunicarse con el liderazgo de su sindicato para adoptar una postura pública contra esta agresión. Conseguir que su sindicato esté afiliado a los Estados Unidos contra la guerra. Unirse como uno de nuestros miembros o simpatizantes en la lucha por desmilitarizar nuestra economía.

Invitamos a miembros de base, sindicatos y otros cuerpos laborales, y a todas las personas que apoyan estos puntos de vista a unirse a los Estados Unidos contra la guerra en este esfuerzo. Las acciones que tomemos hoy determinarán el mundo en el que habitarán nuestros hijos, nietos y generaciones futuras mañana y en los siglos venideros. Actuemos con decisión ahora para defender la solidaridad internacional de todos los trabajadores.

En solidaridad y lucha,

Labor estadounidense contra la guerra

Para nosotros participantes del El Comité Internacional de Enlace e Intercambio (CILE), del Acuerdo Internacional Trabajadores y Pueblos (ACIT) capitulo Venezuela-ante la ofensiva destructiva del imperialismo Los trabajadores pueblos del mundo deben levantarse e impedirlo. Es la hora de que actúen todos los que creen en la paz, todos los opuestos a una nueva guerra catastrófica. El sábado 25 de enero, en los Estados Unidos, en ciudades de todo el mundo, habrá manifestaciones contra cualquier nueva guerra. Invitamos a participar más aun cuando nuestra nación está sometida al asedio intervencionista de los EE UU

Por: Acuerdo Internacional Trabajadores y Pueblos (ACIT) capitulo Venezuela

Raúl Ordóñez, constituyente,presidente de la Federación de Sindicatos de Empresas Hidráulicas de Venezuela (Fedesiemhidroven)-constituyente Nelson herrera- Sergio Castellanos, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Hospital Coromoto- José Quintero, (Sitraviboc); José Mendoza, abogado laboralista, presidente de la Fundación del Observatorio Laboral y de derechos humanos Giuseppe Raspa; Alberto Salcedo militante sindical;- Joel Barrera sindicato (STHC)- Denis Ospina –Magaly Rincón- (Sector petrolero) José Martínez Suntrabmercal Zulia ; Yorge Vergara-José Delghans, Sindicato Sinusoefunama; Jesús Pérez (Comunicador Popular).

Correo- deiroalberto@gmail.com