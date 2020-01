Chile: Piñera se derrumba: sólo el 6,6% de los chilenos aprueba su gobierno

Las últimas encuestas muestran al presidente de Chile en caída libre. Por otro lado, el 77% de los consultados están de acuerdo con modificar la Constitución, principal reclamo popular desde que comenzó la convulsión social en octubre pasado.

23 enero 2020 - En Chile, a Sebastián Piñera le quedan 26 meses de mandato. Sin embargo, ningún especialista político puede ni siquiera imaginar en qué condiciones sociales y económicas transcurrirá ese lapso de tiempo que parece eterno.



Una nueva encuesta difundida por estas horasdemuestra el bajo nivel de aceptación popular al gobierno derechista de Piñera, que registrauna aprobación de solo el 6,6%, mientras que un 84,1% rechaza la forma de conducción durante la crisisque comenzó el pasado 18 de octubre y que se convirtió en la más grave desde el regreso de la democracia, en 1990.



Dentro de las razones del rechazo a Piñera, el trabajo de investigación destacó que de los 950 encuestados, un 38,3% afirmó que “el gobierno tiene una total falta de respuesta y soluciones a la crisis”; el 26,4% le critica "falta de liderazgo"; y un 17,4% afirma que hay una "mala gestión del gobierno".Por su parte, el gabinete de ministros obtuvo solamente un 7,4% de apoyo y un 80,8 por ciento de rechazo.



Si se pone el foto en la crisis económica, la encuesta revela que un 52% de los encuestados cree que Chile actualmente está estancado, un 35% que está en retroceso y solo un 9,2% que se está progresando.



La Constitución también fue parte del estudio. En ese punto, el 77% está de acuerdo con modificarla, tal como exigen los cientos de miles de chilenos que salieron a las calles a protestar, mientras que solamente el 10,5% prefiere mantener la actual, confeccionada en 1980 durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.



Sobre el órgano que redactará la nueva carta magna, el 57,2% prefiere que sea una convención constitucional integrada con ciudadanos electos íntegramente para este efecto, mientas que el 24,4% se inclina por una mixta integrada por ciudadanos y parlamentarios en ejercicio.



Por último, un 65,1% está de acuerdo con las manifestaciones populares y 15,7% en desacuerdo, mientras el 58% también aprueba la continuidad de las marchas y 23,6% prefiere que se detengan.

Por último, los distintos análisis demuestran la bajísima popularidad de los dirigentes y la falta de referentes políticos con chances concretas de llegar a la presidencia. Entre una lista de hipotéticos candidatos, el actual alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, fue desplazado del primer lugar en el tablero de preferencias electorales.Con un 8,9%, Lavín, de la conservadora y oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) aparece detrás del economista Franco Parisi (11,6%), quien se autodefine como independiente.



Lavín registró una baja de 3,2 puntos porcentuales respecto del mes anterior, según el sondeo del instituto demoscópico Pulso Ciudadano de Activa Research, que aclara que no obstante, éste aún lidera en la pregunta sobre quién cree que será el futuro Presidente. Detrás de Lavín, aparecen la frenteamplista, Beatriz Sánchez, con un 5,2%; el ex candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, con un 5,1%; el comunista, Daniel Jadué, con un 4,8%; y la ex presidenta Michelle Bachelet, con un 4,2%.

