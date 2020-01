(VIDEO) "No sabían qué hacer para limpiarlo": Así fue el tortazo que le dieron a Guaidó en Bruselas

22 enero 2020 - Este miércoles 22 de enero, mientras se encontraba con un grupo de periodistas en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, recibió un tortazo que le manchó todo el traje y que inútilmente intentó ser limpiado por algunos de sus colaboradores.El hecho fue reseñado por la periodista del canal de televisión multiestatal Telesur, Madelein García, a través de su cuenta Twitter: “Así el tortazo a Juan Guaidó en Londres, mientras hacía promesas de un país que no controla como autoproclamado presidente. No sabían qué hacer para limpiarlo y así quedó”.Cabe recordar que el pasado martes el citado parlamentario arribó a la capital inglesa. Los integrantes del movimiento “Hands off Venezuela” (manos fuera de Venezuela) se concentraron frente a la residencia oficial del primer ministro, Boris Johnson, para rechazar su presencia y entonaron consignas como “No eres bienvenido aquí” y “Golpista”.