Irak: cuatro muertos y decenas de heridos en protestas populares

Aumentan las protestas populares en Irak

22 de enero de 2020.- Las protestas también continuaron en Irak, donde, según informes, cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas el lunes tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Bagdad y otras ciudades. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y municiones reales contra los manifestantes, quienes continúan exigiendo reformas democráticas y el nombramiento de un primer ministro independiente.



Estas son las palabras del manifestante Abed al Rahman: “Queremos que cumplan con nuestras demandas: empleos, ambiente seguro. Queremos sentirnos ciudadanos. No hay empleos, no hay buena educación, no hay escuelas y no hay nada. Cuando nos graduamos nos quedamos sentados en nuestras casas”.



Las fuerzas de seguridad y las milicias han matado a cientos de manifestantes desde que comenzó el levantamiento popular en octubre. Funcionarios iraquíes afirmaron que tres misiles cayeron el martes en la Zona Verde de Bagdad, pero no se han reportado víctimas.