La izquierda y el progresismo presentan Comando por un Chile Digno para enfrentar el plebiscito por una nueva Constitución

19 Enero 2020 - En la explanada del Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Forestal, fue presentado el Comando Chile Digno, conformado por el Partido Progresista, la Federación Regionalista Verde, el Partido Comunista, Izquierda Libertaria, Partido Igualdad y Wallmapuwen, junto a movimientos sociales, para emprender una campaña en el marco del proceso constituyente en marcha en que se llamara a votar por el Apruebo a una Nueva Constitución, por una Convención Constitucional íntegramente electa por la ciudadanía y por una “Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional”.



El evento tuvo una significativa concurrencia de dirigentes sociales, políticos, gremiales, territoriales, estudiantiles, de derechos humanos y de diferentes organizaciones, los cuales se hicieron presentes con banderas, lienzos y pancartas con el logo del Comando: una gran A de “Apruebo”, acompañada por las demandas ciudadanas. El manifiesto fue leído por figuras representativas de los movimientos políticos y ciudadanos, como el Premio Nacional de Arquitectura Miguel Lawner, la doctora Oriele Núñez, la profesora Paulina Cartagena y el dirigente territorial Lautaro Guanca.



Su convocatoria generó gran expectativa, puesto que representa la postura de los partidos y movimientos que no suscribieron el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”: las tres fuerzas de Unidad por el Cambio (comunistas, progresistas y regionalistas) y colectividades que integraron el Frente Amplio, como Igualdad e Izquierda Libertaria, junto a ex militantes de Comunes y Convergencia Social. Aunque no estuvo presente el Partido Humanista, se ha mantenido relaciones de diálogo y coordinación con los convocantes. Unas semanas antes, la Democracia Cristiana y la Convergencia Progresista (radicales, sociales y PPD) habían lanzado sus campañas por el Apruebo con una asistencia más bien modesta.



De acuerdo a sus impulsores, el Comando Chile Digno se propone instalar un mensaje de unidad, alegría, esperanza y convicción para construir un país “en el que valga la pena vivir”, además de establecer la idea de una Constitución que garantice un país de democracia y derechos sociales. Por ello, llaman a votar Apruebo una Nueva Constitución, optar por la Convención Constitucional y marcar la sigla AC (Asamblea Constituyente). La campaña tendrá diversas imágenes con aplicaciones múltiples, como Chile Feminista, Chile Diverso, Chile Verde, Chile Inclusivo y Chile Descentralizado.



El presidente del partido Progresista, Camilo Lagos, enfatizó que “la conformación de este comando es un gran paso” puesto que “recoge la demanda legítima de dignidad que se ha expresado en las calles, plazas y barrios de Chile desde el 18 de octubre”. Asimismo, indicó que “entendemos que el plebiscito de abril es un triunfo del pueblo, no de la élite política: es un triunfo de los heridos, muertos y mutilados; de los que cantan, tocan cacerolas o marchan. Es de ellos y, por lo mismo, vamos a seguir luchando, en la calle y en las urnas, para conquistar una Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional”.



Lagos indicó que “nos une no sólo el rechazo a un acuerdo de paz firmado de madrugada, entre cuatro paredes y sin consulta ciudadana, sino también que no hemos mirado la movilización desde los ventanales del Congreso ni de sedes partidarias: hemos estado en la calle, hemos marchado con el pueblo. Vamos a participar del plebiscito, pero vamos a participar también el 8 de marzo en el gran paro feminista, vamos a participar en cada una de las movilizaciones de nuestro pueblo, lo vamos a acompañar. Y vamos a seguir luchando, con la ciudadanía para alcanzar una mayoría que conquiste una Asamblea Constituyente soberana, plurinacional y paritaria”.



El presidente del PC, Guillermo Teillier, puntualizó que “estamos construyendo una nueva forma de hacer política: no es una política cupular, sino que trata de entrelazar esfuerzos con el mundo social, que es el que está en la calle con sus demandas. Vamos a votar por el Apruebo y por una Convención Constituyente, donde todos sus integrantes sean escogidos democráticamente, pero marcando el voto con AC, para que quede expuesto que queremos una Asamblea Constituyente”.



“Nuestro manifiesto toma las demandas que la ciudadanía ha expresado en las calles, las hacemos nuestras y haremos todos los esfuerzos para que el Gobierno y el Parlamento cumplan; de lo contrario será el momento de pensar hasta cuándo soportaremos esta institucionalidad que no da solución a los problemas”, agregó.



El timonel comunista, además, se refirió a la campaña televisiva que no contaría con los movimientos sociales. “Es muy grave que no se considere a la ciudadanía y solamente a los partidos políticos. No es democrático ni igualitario, es poco transparente. Iremos al Consejo Nacional de Televisión y pediremos que se incluyan a estos sectores. También creemos que es un gravísimo error impedir que los dirigentes sociales puedan postular a la Convención constitucional”, subrayó.



Asimismo, el presidente de la Federación Regionalista, Jaime Mulet, manifestó que “hemos dado un paso muy importante al constituir este Comando. Es un gran esfuerzo que hemos hecho quienes tenemos un camino común y no suscribimos el llamado acuerdo por la paz. Queremos acompañar al pueblo de Chile en este proceso para aprobar el camino a una nueva Constitución sin renunciar a la opción de Asamblea Constituyente”. Añadió que “hemos visto como los partidos de la derecha están retrocediendo de manera autoritaria. Impulsando leyes represivas y llamando a votar Rechazo, en circunstancias de que son los mismos partidos que firmaron el acuerdo. Por eso queremos apoyar al movimiento social y avanzar hacia una Asamblea Constituyente. Queremos que la opción Apruebo arrase”.



La presidenta de Izquierda Libertaria, Natalia Mesías, señaló que “estamos por construir una nuevo Chile, un Chile digno, donde las mujeres trabajadoras estemos representadas en este proceso constitucional, ya que el acuerdo por la paz nos cerró las puertas”. En tanto, el presidente del Partido Igualdad, Guillermo González, resaltó que “le decimos a la gente que hoy existe la alternativa de la Asamblea Constituyente; estamos luchando por eso y no nos vamos a conformar con un acuerdo entre cuatro paredes”.



Entre las personalidades asistentes al evento de lanzamiento del Comando Chile Digno, se encontraban también los ex Ministros Claudia Pascual y Víctor Osorio; el Alcalde Daniel Jadue; y las diputadas Marisela Santibáñez, Camila Vallejos y Karol Cariola.



Por Iván Gutiérrez Lozano. El autor es periodista.



Santiago, 19 de enero 2019.

