Libia: Fuerzas pro-Haftar bloquean exportaciones de petróleo en medio del alto el fuego

Petrolera en Libia Credito: DW

Fuerzas leales al mariscal Jalifa Haftar, uno de los principales protagonistas del conflicto en Libia, bloquearon este sábado (18.01.2020) las principales terminales petroleras ubicadas en el este del país, indicó la compañía nacional de petróleo (NOC).



En un comunicado, la NOC anunció la suspensión de las exportaciones en los puertos petroleros que son el pulmón de la economía libia: Brega, Ras Lanuf, Al Sedra y Al Hariga. Este bloqueo hará caer la producción del país de 1,3 millones de barriles diarios (mbd) a 500.000 bd, según la compañía.



Por su parte, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) pidió a todas las partes que se detengan mientras se realizan esfuerzos internacionales para encontrar soluciones al conflicto en curso.



Protesta contra la intervención turca



Un grupo cercano a Haftar, hombre fuerte del este de Libia, llamó el viernes a bloquear las exportaciones petroleras del país para protestar contra la intervención turca en apoyo a las fuerzas del Gobierno de Unión Nacional (GNA) reconocido por la ONU, a las que se enfrenta Jalifa Haftar.



La NOC denunció entonces que se trataba de presiones con vistas a "negociaciones políticas", antes de la conferencia internacional de Berlín que se celebra este domingo para reactivar el proceso de paz en Libia.



Negociaciones de un alto el fuego en Berlín



El Gobierno libio reconocido por la ONU y las fuerzas rebeldes se reúnen este domingo en Berlín juntos a sus aliados internacionales, de Rusia a EE. UU., pasando por Turquía, Francia, Italia y Alemania, para tratar de sentar las bases de un proceso de paz.



El objetivo de la cita es modesto, pero dada la situación en el país norteafricano, en absoluto sencillo: que las partes se comprometan a un alto el fuego permanente (el del 12 de enero es violado a diario) y se empiece a cumplir de forma efectiva el embargo de armas, cuestión a la que también las potencias implicadas deben ceñirse.



"Se trata de apoyar los esfuerzos de la ONU para lograr una tregua y una vía para una solución política dentro de Libia", explicó el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert.

Realista, agregó que "el problema de Libia no se puede arreglar en una conferencia" y que, "en el mejor de los casos", se logrará "el comienzo de un proceso" y se esquivará el riesgo "de una guerra subsidiaria", con poderes extranjeros empleando a las fuerzas locales para no enfrentarse directamente.



De hecho, no pudo confirmar si finalmente el jefe del Gobiernode Acuerdo Nacional (GNA) de Libia reconocido por la ONU, Fayed al Serraj, y el jefe del Ejército Nacional Libio (LNA), Jalifa Hafter, que han confirmado su presencia en Berlín, se sentarán en la misma mesa.



A principios de esta semana no se logró en un encuentro en una reunión en Moscú, porque Hafter se marchó de madrugada sin haber firmado la declaración de alto el fuego trabada con la mediación de Rusia y Turquía y con el "sí" del GNA.



Libia se haya inmersa en una guerra civil con dos grandes facciones (aunque con sectores en manos de terceros) desde 2014. Desde que se intensificaron los choques el pasado abril han muerto unas 1.500 personas (280 de ellas civiles) y unas 100.000 han tenido que abandonar sus hogares.