Embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, renuncia tras filtración de polémico audio

17 Enero 2020 - La renuncia se da dos meses a raíz de la filtración de una conversación con la recién designada canciller Claudia Blum. El alto funcionario colombiano se pronunciaba por una política de línea dura contra Venezuela



El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, renunció a su cargo este viernes, tras la publicación en noviembre de un audio en el que se le escucha criticar al Departamento de Estado y a dos ministros del gobierno de Iván Duque.



"Señor Presidente, Quiero agradecer la confianza que depositó en mí al nombrarme Embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos (…) Con la satisfacción de la labor cumplida, hoy me permito presentarle mi renuncia a este cargo", reza la carta dirigida al mandatario.



Luego de destacar algunos objetivos alcanzados durante su paso por Washington, Santos agradeció al mandatario "los ofrecimientos" para "continuar en su gobierno", pero descartó esa opción.



El alto funcionario colombiano era uno de los más serios opositores a cualquier negoación para resolver la crisis venezolana y pronunciaba por una política de línea dura.



"Pienso que ha llegado para mí, el momento de recuperar la posibilidad de opinar con libertad sobre la interesante y desafiante coyuntura que está viviendo nuestro país y que reclama plena franqueza", añadió.



La renuncia se da dos meses después de que el diario Publimetro de Bogotá filtrara el audio de una conversación entre Santos y la recién designada canciller Claudia Blum.



En la grabación se escuchaba al entonces embajador cuestionar el funcionamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos aunque destacaba que el secretario Mike Pompeo y Duque tenían "buena" relación.



"Aquí, el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe, no existe", aseveró.



Publimetro aseguró que la grabación fue registrada en Washington, en noviembre y que lo recibió de una fuente que no identificó.



En la conversación, Santos también hizo críticas al trabajo del excanciller Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de Defensa, y al extitular de esa cartera Guillermo Botero, quien renunció el 6 de noviembre.



El presidente Duque no se ha pronunciado sobre la renuncia del embajador.



Antes de que se hiciera pública la misiva, el mandatario hizo una declaración ambigua al respecto.



"El doctor Francisco Santos es una persona que puede seguir colaborándonos en otros frentes, en ese lugar o donde yo lo determine", dijo el presidente en entrevista con la emisora Auténtica.



Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Latinoamérica. Durante décadas Washington ha dado ayudas millonarias para combatir el narcotráfico y a los grupos armados en territorio colombiano.

