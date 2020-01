Presidente de Guatemala anuncia que su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Venezuela

Ciudad de Guatemala, 16 de Enero - El presidente guatemalteco confirmó que su gobierno rompió relaciones diplomáticas con el mandato socialista de Nicolás Maduro y cerró la embajada de Venezuela en Guatemala.



Alejandro Giammattei, quien hace un día asumió la presidencia de Guatemala, anunció este jueves (16.01.2020) que su país rompió definitivamente las relaciones diplomáticas con el gobierno socialista de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, el cual no es reconocido por las autoridades guatemaltecas.



"Cerramos definitivamente relaciones con el gobierno de Venezuela", dijo el derechista Giammattei a periodistas, tras reunirse en el Palacio Nacional de la capital guatemalteca con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Entre otras cosas, anunció que el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, tiene las instrucciones para que el representante a cargo de la embajada venezolana abandone Guatemala, procediéndose luego al cierre de esa misión diplomática.



En noviembre pasado, siendo presidente electo, Giammattei adelantó que al asumir el cargo rompería vínculos con Maduro y solo reconocería al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de la nación sudamericana.



La administración del expresidente Jimmy Morales (2016-2020) reconoció a Guaidó en enero de 2019, pero la embajada venezolana siguió funcionando con un encargado de negocios, responsable de la misión desde 2018, luego que el gobernante pidió el retiro de la embajadora Alicia Salcedo un año antes.



Giammattei intentó ingresar en octubre pasado a Venezuela para reunirse con Guaidó, pero no lo admitieron porque presentó un pasaporte italiano y su visita no era con fines turísticos o privados. Según el nuevo mandatario guatemalteco, su misión era invitar a Guaidó -jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento)- a su toma de posesión, y pedirle a Maduro la liberación de "presos políticos" y la "convocatoria inmediata a elecciones democráticas".



Guatemala es miembro activo del Grupo de Lima, integrado por países latinoamericanos y del Caribe que reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

































El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei anunció el jueves que romperá relaciones con Venezuela tras una reunión que sostuvo con el presidente de la Organizaciones de los Estado Americanos (OEA), Luis Almagro.



"Es un tema que nos preocupa a todo el continente. Hemos girado ordenes al canciller para que la única persona que quedaba en la embajada de Venezuela proceda su retorno y cerramos definitivamente relaciones con el Gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada", dijo Giammattei a algunos periodistas en Palacio Nacional.



El pasado martes, durante la toma de posesión de Giammattei, asistió María Romero en representación del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien el año pasado se autoproclamó presidente interino de su país en desafío a Nicolás Maduro.



Más de medio centenar de países reconocen a Guaidó como presidente legítimo del país.



Durante los últimos cuatro años, la administración del ahora expresidente Jimmy Morales criticó fuertemente el gobierno de Maduro y el 23 de enero de 2019 reconoció a Guaidó.



El pasado 12 de octubre, cuando ya era presidente electo, Giammattei viajó a Venezuela para reunirse con Guaidó, pero fue detenido en el aeropuerto de Caracas y fue expulsado del país.



"No nos dejaron entrar a Venezuela. Nos escoltaron hasta la puerta y nos subieron a la puerta. Este es un mensaje para el presidente Guaidó, estamos con usted", dijo Giammattei tras el incidente.



Poco después, Guaidó calificó a la expulsión de Giammattei como un acto de desesperación de Maduro y señaló que se aísla a Venezuela.



