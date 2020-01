Parlamento Europeo reitera su apoyo a Guaidó y condena el “intento de golpe de Estado” del 5-E

Credito: Archivo

El Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves una resolución que reitera el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y condena el “intento de golpe de Estado” del pasado 5 de enero, cuando se impidió a Guaidó presidir una sesión de la Asamblea Nacional, reseñó la agencia Efe.



En una resolución apoyada por 471 diputados, rechazada por 101 y con 103 abstenciones, el Parlamento Europeo “reconoce y apoya a Juan Guaidó como el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.



Además, “condena con dureza” el “intento de golpe de Estado de Maduro y sus aliados”, así como sus esfuerzos para impedir que la Asamblea Nacional “lleve a cabo correctamente el mandato constitucional que le extiende el pueblo venezolano”.



El texto “lamenta estas graves violaciones que son incompatibles con el proceso legítimo de la elección del presidente de la Asamblea Nacional” y son “un paso más en la crisis en Venezuela que sigue empeorando”.



El pasado 5 de enero, día en que se debía renovar la presidencia de la AN, ya se habían producido momentos de tensión cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) impidió el paso a Juan Guaidó y parte de los diputados opositores, mientras que una facción minoritaria respaldaba a Parra como presidente con el apoyo de la bancada oficialista.



Posteriormente, Guaidó fue votado como presidente de la AN el mismo 5 de enero por un grupo de 100 diputados que se reunió en una sesión paralela en la sede del diario El Nacional al no poder acceder al Palacio Legislativo.



La Eurocámara rechaza en su resolución “las violaciones del funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional”, y denuncian igualmente los “actos continuos de intimidación, sobornos, extorsión, violencia, tortura y desapariciones forzosas.



“La UE sigue preparada para apoyar un proceso genuino hacia una resolución pacífica y democrática de la crisis”, señala el texto, que advierte no obstante de que “los intentos previos de abordar la crisis a través de la negociación y el diálogo no han generado resultados tangibles”.



La Eurocámara insta al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, a aumentar la respuesta europea a la crisis a través de sanciones ampliadas a los responsables de la violación de derechos humanos y de la represión.