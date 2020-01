Irán arresta a sospechosos de "imperdonable" desastre aéreo; persisten las protestas

Credito: Reuters

14-01-20.-Irán anunció el martes el arresto de un número no precisado de personas acusadas de participar en el derribo de un avión de pasajeros ucraniano, además de 30 supuestos involucrados en las protestas que se han extendido por el país durante cuatro días desde que el ejército admitió con mucho retraso su fatal error, reseñó la agencia Reuters.



El derribo el pasado miércoles del vuelo 752 de Ukraine International Airlines, que causó la muerte de las 176 personas a bordo, ha desembocado en uno de los mayores desafíos a los dirigentes religiosos de Irán desde que llegaran al poder tras la Revolución Islámica de 1979.



El presidente Hassan Rouhani prometió el martes en un discurso televisado una investigación exhaustiva por el “error imperdonable” que significó el derribo del avión. Esta fue la última de una serie de disculpas por parte de los líderes de la república islámica, las que han hecho poco para aplacar la molestia de la opinión pública.



En el ámbito diplomático, Reino Unido, Francia y Alemania aumentaron la presión diplomática sobre Irán durante la jornada, al activar un mecanismo de resolución de disputas que desafía a Teherán por violar los límites de su programa nuclear en virtud de un acuerdo que Washington abandonó en 2018.



Teherán enfrenta un creciente rechazo de las potencias occidentales y una ola de disturbios desde que Estados Unidos asesinó al militar más poderoso de Irán en un ataque con aviones no tripulados el 3 de enero.



El portavoz del sistema judicial de Irán, Gholamhossein Esmaili, dijo que algunos de los acusados de haber participado en el desastre del avión ya han sido arrestados. No obstante, no identificó a los sospechosos ni dijo cuántos habían sido detenidos.



Desde que las autoridades iraníes admitieron el error, los manifestantes, con los estudiantes a la cabeza, han salido a las calles para protestar contra la clase dirigente, encontrándose en varias ocasiones con una violenta represión policial.



Imágenes de video difundidas desde Irán han mostrado personas heridas, charcos de sangre en las calles y el sonido de disparos. La magnitud de los disturbios es difícil de evaluar debido a las restricciones impuestas a los medios de comunicación independientes.