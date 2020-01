(VIDEO) Irán niega haber disparado a manifestantes en medio de protestas por derribo de avión

13-01-20.-La policía de Irán dijo el lunes que sus agentes no dispararon contra personas que participaban en una protesta luego de que Teherán admitió que derribó un avión de pasajeros, después de que surgieron videos en redes sociales donde se escuchan tiros y se muestran charcos de sangre, reseñó la agencia Reuters.Teherán reconoció que derribó por error un avión ucraniano, matando a 176 personas, horas después de que lanzó misiles contra bases iraquíes en las que hay desplegados soldados estadounidenses.La ofensiva fue en represalia por la muerte de un poderoso líder militar iraní en un ataque con drones ordenados por Trump.“En las protestas, la policía definitivamente no disparó porque los agentes de la capital recibieron órdenes de mostrar moderación”, dijo Hossein Rahimi, jefe de la policía de Teherán, en un comunicado difundido por el sitio en internet de un medio estatal.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el domingo en un tuit dirigido a las autoridades iraníes: “No maten a sus manifestantes”, durante el segundo día de protestas en el país.Las protestas son el más reciente acontecimiento en una de las escaladas más desestabilizadoras entre Estados Unidos e Irán desde la revolución iraní de 1979.La indignación pública iraní, en medio de las reiteradas negativas de Teherán sobre su responsabilidad en el accidente aéreo del miércoles, se convirtió en protestas el sábado, cuando el Ejército admitió que derribó el avión. Los manifestantes volvieron a salir a las calles el domingo.Videos en redes sociales, publicados en la noche del domingo, mostraban disparos en la cercanía de las protestas en la plaza Azadi de Teherán. Imágenes mostraban sangre en el suelo, heridos que eran sacados del lugar y gente que parecía ser personal de seguridad corriendo con fusiles.Otras publicaciones mostraban a policías antidisturbios golpeando a manifestantes con bastones mientras gente en las cercanías gritaba “¡no los golpeen!”.“Muerte al dictador”, gritaban manifestantes en algunos videos publicados en redes sociales, dirigiendo su ira contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. “Ellos mienten al decir que nuestro enemigo es Estados Unidos, nuestro enemigo está aquí”, decía otro grupo afuera de la universidad de Teherán.Reuters no pudo verificar las imágenes de manera independiente. Pero medios afiliados al estado reportaron las protestas el sábado y domingo en Teherán y otras ciudades, sin entregar tales detalles.