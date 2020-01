Presidenta de facto boliviana advierte que dispersión electoral opositora favorecería a Evo Morales

La autoproclamada Jeanine Áñez.

12 Enero 2020 - La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, hizo este viernes un llamado a la unidad de las fuerzas políticas contrarias a Evo Morales (2006-2019), ante el riesgo de una dispersión electoral que termine favoreciendo al Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda) del ex gobernante indígena.



«Los bolivianos hemos luchado por una causa: salir de la tiranía; lo que hemos conseguido fue gracias al patriotismo de jóvenes, mujeres y hombres que salimos a la calle por una Bolivia libre. Dispersar el voto sería menospreciar nuestra lucha!», publicó la gobernante en su cuenta de Twitter.



La presidencia hizo la advertencia luego de que el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), quien fue durante poco más de un mes su portavoz internacional, se sumara a la lista de candidatos que desafiarán al MAS en las elecciones convocadas para el 3 de mayo.



El partido de Morales aún no ha designado a su candidato pero pese a ello dos encuestas preliminares de intención de voto publicadas en el último mes ubicaron a este partido primero en las preferencias.



Áñez advirtió la semana pasada, en una entrevista con la cadena de televisión universitaria, sobre el riesgo de que la dispersión del voto anti-MAS impida consolidar el «objetivo común» de impedir el retorno del partido de Morales al poder.



Quiroga, quien fue vicepresidente y sucesor del exdictador militar Hugo Banzer, buscará la presidencia por tercera vez en mayo, luego de dos intentos en años recientes en los que fue derrotado por Morales.



El exgobernante, quien participó activamente en las gestiones parlamentarias que dieron paso en noviembre a la autoproclamación de la senadora Áñez como presidenta transitoria tras la renuncia forzada de Morales, es el cuarto candidato confirmado, aunque no ha revelado qué partido respaldaría su postulación.



Por ahora, los otros aspirantes son el también expresidente neoliberal Carlos Mesa (2003-2005), el ultraderechista activista cívico Luis Camacho que lideró las protestas que derribaron a Morales, y el gobernador indígena de La Paz, Félix Patzy, exmilitante del MAS.



A ellos se sumaría el pastor evangélico de origen coreano Chi Hyun Chung y el activista social Israel Rodríguez, que dijeron en los últimos días que consideraban sus respectivas candidaturas.



El MAS, que por primera vez irá a elecciones sin Morales, ha anunciado para el 19 de enero una reunión en Buenos Aires, donde su líder está exiliado, para designar a su candidato, dos semanas antes del plazo fijado por el Tribunal Supremo Electoral para la inscripción de aspirantes a la presidencia y la vicepresidencia.



Las elecciones de mayo se realizarán gracias a un acuerdo parlamentario que busca reponer el orden constitucional en Bolivia tras la crisis de noviembre, producto de las protestas contra la reelección que Morales había ganado en las elecciones de octubre.



Esos comicios fueron anulados por supuesto fraude, algo que ha sido negado por Morales.