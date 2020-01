"Este avión está diseñado por payasos supervisados por monos": los correos internos de Boeing destapan las alarmantes quejas sobre la seguridad del 737 Max

Credito: Web

11-01-20.-Los correos electrónicos internos entregados por Boeing al Congreso de Estados Unidos revelan que los empleados de la empresa se burlaron de la Administración Federal de Aviación y alertaron sobre problemas relacionados con el avión 737 Max, el mismo que quedó en tierra el año pasado tras 2 accidentes mortales.



Reuters y The New York Times se hicieron este jueves con cientos de los correos electrónicos que Boeing entregó al Congreso y a la FAA —Administración Federal de Aviación de Estados Unidos— en diciembre.



Los emails trataban diferentes temas pero entre ellos estaban las cuestiones de seguridad con el software del Max y el escaso entrenamiento que se les dio a sus pilotos.



En un mensaje de 2018 que ha leído The New York Times, un empleado parece mencionar el encubrimiento de problemas con el Max por parte de la FAA cuando el organismo regulador de aviación estaba certificando sus simuladores: "Todavía Dios no me ha perdonado por el encubrimiento que hice el año pasado", dice un empleado, según The New York Times.



"¿Meterías a tu familia en un avión entrenado con el simulador del Max? Yo no lo haría", le dice un empleado a uno de sus compañeros en un conjunto de mensajes sin fecha que ha visto The New York Times. "No", responde el otro.



En abril de 2017, 2 empleados se quejaron por el sistema de seguridad del Max.



"Este avión está diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos", escribe un empleado en un mensaje instantáneo.



Boeing ha explicado en un comunicado de prensa este jueves que entregó los documentos a la FAA, a la Comisión de Comercio, Ciencia y Tecnología del Senado y a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes en diciembre por razones de transparencia.



La empresa ha señalado que las notificaciones "no reflejan la empresa que somos y necesitamos ser, y son completamente inaceptables".



"Algunas de estas informaciones están relacionadas con el desarrollo y la cualificación de los simuladores MAX de Boeing en 2017 y 2018", declara la compañía en el comunicado. "Estas informaciones contienen un lenguaje provocativo y, en algunos casos, generan dudas sobre las gestiones de Boeing con la FAA en relación con el proceso de cualificación de los simuladores".



"Después de haber revisado detenidamente el expediente, estamos seguros de que todos los simuladores MAX de Boeing están funcionando de forma eficaz", decía, añadiendo que los problemas a los que se hace referencia en estos mensajes "tuvieron lugar al principio de la puesta en marcha de estos simuladores".



"De hecho, desde principios de 2017 se han llevado a cabo más de 20 certificaciones reglamentarias de simuladores MAX, realizadas por la FAA y múltiples reguladores internacionales", señala. "Seguimos confiando en el proceso regulatorio para la homologación de estos simuladores".



Boeing ha pedido disculpas por los mensajes y ha asegurado que se tomarán medidas disciplinarias a los empleados citados en los mensajes.



El avión 737 Max de Boeing fue sometido a escrutinio en marzo, después de 2 accidentes mortales que provocaron la muerte de 346 personas en total. El avión ha estado inactivo desde entonces tras un intenso escrutinio reglamentario.



En octubre, Boeing entregó a la FAA copias de los mensajes del antiguo jefe de pilotos técnicos del 737 Max, Mark Forkner, en los que describía los problemas durante un vuelo simulado con el sistema de control de vuelo automatizado —MCAS— lo que al final contribuyó a los 2 accidentes tanto como los reguladores engañosos.



En los mensajes de 2016, Forkner describía el MCAS como "un sistema que se ejecutaba descontroladamente en el simulador" y reconocía: "Básicamente mentí a los reguladores (sin saberlo)", describiendo problemas que no había revelado previamente.