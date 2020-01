(VIDEO) Irán derribó el Boeing ucraniano: todo lo que hay que saber, punto por punto

11 Enero 2020 - Este sábado el Gobierno de Irán ha reconocido que derribó "involuntariamente" el avión ucraniano con 176 personas a bordo en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos. La catástrofe aérea no dejó sobrevivientes.El presidente del país, Hasán Rohaní, declaró que el siniestro se debió al lanzamiento de misiles "por un error humano", de acuerdo con los resultados de la investigación interna de las Fuerzas Armadas, y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. El ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, agregó que el error se produjo "en tiempos de la crisis causada por el aventurismo de EE.UU."El 9 de enero Ucrania incluyó un ataque de misiles entre las posibles causas del accidente. Esta versión ya se barajó entre algunos periodistas el día del siniestro del Boeing, y luego las fuentes anónimas de inteligencia estadounidense afirmaron a CBS que los satélites de EE.UU. detectaron en Irán lanzamientos de dos misiles tierra-aire poco antes de la catástrofe del Boeing 737-800 (no MAX).Mientras el Gobierno estadounidense se inclinó hacia la versión de que la aeronave fue derribada por un misil iraní, en Teherán al principio lo rechazaron. El jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán aseguró que el derribo con misil en este caso particular era "imposible" desde el punto de vista científico.¿Cómo exactamente se estrelló el avión?El Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines despegó desde el aeropuerto internacional de Teherán con una hora de retraso, a las 6:12 de la mañana hora local, y dos minutos después el transpondedor del avión, que transmite a los controladores de vuelo datos de ubicación y velocidad, dejó de funcionar.Asimismo, el avión desapareció de los radares. Según el informe preliminar de la Organización de Aviación Civil de Irán, la aeronave alcanzó unos 2.400 metros de altura, dio la vuelta rumbo al aeropuerto de Teherán y se estrelló a las 6:18 (hora local). Desde la tripulación no llegó ningún mensaje.Un residente de la zona grabó la caída del avión en llamas con la posterior explosión tras el impacto contra la tierra. Su trayecto para aquel momento era como si intentase regresar al aeropuerto de partida.¿Cómo los iraníes pudieron derribar un avión de pasajeros?La catástrofe aérea se produjo horas después del inicio de los ataques de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica —fuerza de élite iraní— contra dos bases de Irak, usadas por las tropas estadounidenses, con una serie de misiles balísticos en venganza por el asesinato del general Qassem Soleimani, abatido en un ataque aéreo estadounidense la semana pasada.Teniendo en cuenta la promesa de Donald Trump de atacar 52 sitios iraníes —algunos de ellos de un alto valor cultural— en el caso de que Teherán ataque a los estadounidenses o atente contra sus intereses nacionales tras la eliminación de Soleimani, es altamente probable que los sistemas de defensa aérea de Irán fueran activados tras el ataque de misiles contra las bases en Irak, señalaron a Newsweek dos fuentes del Pentágono e inteligencia de EE.UU.En lugar del avión ucraniano podría haber sido otra aeronave. Dos horas antes del vuelo de Ukraine International Airlines, del mismo aeropuerto partió un avión de la aerolínea rusa Aeroflot con destino a Moscú.El derriboEl 9 de enero en un canal público de Telegram apareció un video que muestra una aparente explosión en pleno vuelo. The New York Times contactó con el autor de la grabación y confirmó su veracidad, además de recibir el video en alta resolución. El grupo de investigación Bellingcat publicó estas imágenes con anotaciones para dar una mejor idea de lo que se ve.Según determinó Bellingcat, el video fue grabado en una zona residencial de la ciudad iraní de Parand, situada al oeste del aeropuerto de Teherán del que partió hacia Kiev el Boeing ucraniano. Calculó que la distancia en línea recta entre la ubicación de la cámara y el punto donde se produjo la explosión es de 3,6 kilómetros, o unos 3,3 kilómetros por tierra. Esta ubicación coincide con la trayectoria del avión en base a los datos de FlightRadar24.No está claro por qué el autor del video estaba grabando en aquel momento. The New York Times afirmó que empezó a hacerlo después de escuchar "una especie de disparo". Es posible que esta persona salió a grabar después del lanzamiento del primer misil.El mismo día en las redes sociales también comenzaron a circular imágenes de un fragmento de un misil tierra-aire Tor M-1 (el Ejército iraní cuenta con 29 sistemas de misiles de ese tipo), supuestamente hallado cerca del lugar de la tragedia. Sin embargo, no se puede determinar dónde exactamente fueron tomadas aquellas dos fotos.Los investigadores de Bellingcat sostienen que fue en una zona residencial cerca de Parand, pero no en las inmediaciones del lugar del accidente. Los autores de las imágenes se mantienen en la sombra, lo cual tampoco ayuda a esclarecer la ubicación exacta del objeto fotografiado.¿Cómo fueron las primeras reacciones de Irán?En Irán al principio sostuvieron que el Boeing ucraniano cayó a causa de unos fallos técnicos. Un funcionario afirmó que un fallo técnico provocó el incendio en el motor que causó el siniestro, aunque posteriormente los iraníes se retractaron de esta versión en un informe preliminar publicado el jueves, donde se constata que se observó el incendio y el avión explotó al caer.El portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabiei, tachó las acusaciones de que se trató de un derribo con un misil de "una guerra psicológica", e invitó a todos los países cuyos ciudadanos perdieron la vida en el accidente aéreo a enviar a sus representantes para unirse a la investigación.Tras reconocer que el avión ucraniano fue derribado "involuntariamente", el presidente de Irán, Hasán Rohaní, declaró que "la República Islámica de Irán lamenta profundamente este error desastroso" y expresó sus "condolencias más sinceras" a las familias de las víctimas mientras que "las investigaciones continúan para esclarecer y enjuiciar esta gran tragedia y este error imperdonable".Rohaní agregó que "este doloroso accidente no es algo que se pueda pasar por alto fácilmente" y que, además de procesar a los responsables, también resulta necesario "adoptar las disposiciones y medidas necesarias para hacer frente a las deficiencias de los sistemas de defensa del país a fin de garantizar que un desastre así no se repita nunca más"."En el ambiente de amenazas e intimidación por parte del agresivo régimen estadounidense contra la nación iraní tras el martirio del general Qassem Soleimani y con el fin de defendernos de posibles ataques del Ejército norteamericano, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se encontraban en plena alerta, lo que, desgraciadamente, condujo a esta terrible catástrofe que se cobró las vidas de decenas de inocentes por un error humano y el lanzamiento equivocado [de misiles]", indicó el mandatario iraní en un comunicado oficial.