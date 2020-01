Cámara de Representantes de EEUU votará este jueves para impedir que Trump vaya a una guerra contra Irán

Nancy Pelosi Credito: Agencias

09-01-20.-La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición demócrata, votará el jueves para evitar que el presidente Donald Trump emprenda la guerra con Irán después de abatir a un alto general, informó la jefa de la Cámara baja, Nancy Pelosi, reseñó la agencia AFP.



Pelosi dijo que los demócratas tomaron esta decisión dado que sus inquietudes no fueron disipadas este miércoles en una sesión informativa a puerta cerrada en la que participó el secretario de Estado, Mike Pompeo.



“El presidente ha dejado claro que no tiene una estrategia coherente para mantener a salvo a la población, desescalar la tensión con Irán y asegurar la estabilidad de la región”, dijo Pelosi en un comunicado.



“Nuestras preocupaciones no fueron atendidas por la insuficiente notificación del presidente a través del Acta de Poderes de Guerra y por la sesión informativa de hoy” con integrantes del gobierno, dijo.



Bajo el Acta de Poderes de Guerra de 1973, el gobierno debe notificar al Congreso las acciones militares importantes, pero Trump envió de manera inusual, como documento clasificado, su justificación por el ataque que mató en Irak al poderoso general iraní Qasem Soleimani.



Pelosi señaló que la Cámara de Representantes votaría entonces, bajo el acta de 1973, para limitar la capacidad de Trump de emprender una guerra contra Irán.



La legisladora indicó que la cámara baja puede también considerar en breve la revocación de la autorización del uso de la fuerza, que fue otorgada al Ejecutivo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Después de eso tres administraciones han invocado esa autorización como una justificación legal para realizar una serie de acciones militares en el mundo islámico.



Pero cualquier medida que busque restringir a Trump tiene pocas probabilidades de ser aprobada en el Senado, donde su Partido Republicano tiene la mayoría.