(VIDEO) López Obrador recibe a cancilleres al asumir México presidencia de CELAC

9 Enero 2020 - México asumió por primera vez la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el compromiso de impulsar proyectos concretos para el desarrollo de la región, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.López Obrador afirmó en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, que México "trabajará por la cooperación para el desarrollo entre los pueblos de la región".El mandatario recibió a ministros, viceministros, embajadores y representantes de 29 países y organismos regionales, acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.La presidencia difundió una fotografía de los representantes de los países en las escaleras principales del Palacio Nacional, dominadas por murales del pintor comunista de principios del siglo XX, Diego Rivera, ante de la cena oficial que ofreció el mandatario.Ebrard dijo en la sesión de apertura ante sus pares de la región que este país asumió la presidencia pro tempore del mayor grupo regional latinoamericano y caribeño para impulsar catorce proyectos de desarrollo."Son 14 proyectos el compromiso de México para corresponder a la confianza que se ha depositado, para encabezar el organismo en el 2020 y que entregaríamos en 2021 (...), para México y la Cancillería es un compromiso de muy alto nivel, que le dedicaremos el esfuerzo para tener los resultados que merecen nuestros pueblos", dijo Ebrard en un mensaje a medios de comunicación, tras la sesión inaugural a puerta cerrada.El canciller dijo que los diplomáticos de la región sostuvieron "una muy buena reunión, con la asistencia de 29 países integrantes de la CELAC".México presentó su propuesta que se basa en dos ideas principales, la primera, considera "muy importante que la comunidad se fortalezca, (porque) hace tiempo que no nos reuníamos, era muy difícil que nos reuniéramos por la polarización política"."El hecho de reunirnos y escucharnos fue un avance de suyo, porque hace posible que la CELAC funcione y vaya hacia adelante", afirmó el jefe de la diplomacia mexicana.La segunda idea fue presentada en dos vertientes de trabajo: "la primera, no discutir los temas políticos que se discuten en otros foros", tales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mecanismo de Montevideo y el Grupo de Lima, sobre Venezuela, detalló.La segunda vertiente, busca hacer de la comunidad "el instrumento de cooperación más poderoso de América Latina y el Caribe", porque no existe ningún foro de este tamaño donde estén todos los países del grupo, ni con presencia de jefes de Estado, explicó.La lista de temas que se presentaron supone que "vamos trabajar en 14 proyectos, todos con resultados en este año", relacionados con ciencia, tecnología, prevención de desastres y combate a la corrupción, entre otros, detalló Ebrard.14 proyectos para 2020Entre los proyectos, Ebrard mencionó, en primer lugar la "cooperación aeroespacial y aeronáutica", que busca vincular la agencia aeroespaciales de los países miembros y celebrar un encuentro aeroespacial con sede en México.El segundo es la "cooperación internacional para la gestión integral de riesgos por desastres".Sobre ciencia y tecnología para la sociedades es el tercero, y celebrar el "primer encuentro CELAC de innovación".El cuarto consiste en organizar un primer encuentro de rectores "para de determinar de las principales universidades de la región".El quinto proyecto plantea compras consolidadas en común entre los Estados miembros "para obtener condiciones más favorables de calidad, precio y financiamiento".El monitoreo sobre la "resistencia a los antimicrobianos", es el sexto proyecto.El séptimo consiste en "elaborar una metodología común para prevenir, detectar, sancionar y combatir la corrupción, pues se trata de un fenómeno global con impactos muy negativos sobre el desarrollo social, político y económico de los países y sus ciudadanos".Celebrar un foro en el segundo semestre de 2020 en el marco de la Feria de Shanghái, de China es la octava iniciativa.El noveno proyecto consiste en una reunión de la CELAC, en ocasión del "debate general" de la próxima 75 Asamblea General de la ONU, con reunión de un "cuarteto con socios extrarregionales".El décimo busca concluir el proceso de reflexión sobre CELAC "y proponer nueva etapa en la década que inicia".El onceavo, intenta "reconocer las iniciativas y proyectos más exitosos para reducir la desigualdad y pobreza"; y el doceavo proyecto consiste en "fortalecer la posición y unidad de la región en el escenario internacional en aquellos temas en los que existan las posiciones que comunes".Los últimos dos proyectos son la "gestión sustentable de los recursos oceánicos"; y "promover el diálogo y la cooperación en América Latina y el Caribe para fortalecer mediante acciones coordinadas, la imagen y el prestigio regional a través de la diplomacia turística".Ebrard dijo finalmente que "hay muchos desacuerdos, pero son más los acuerdos, nada más que tendemos a maximizar los desacuerdos".Antes de la sesión, México presentó su propuesta de hacer de la CELAC un espacio privilegiado de diálogo y concertación, en busca de mejoras en los niveles de desarrollo regional.