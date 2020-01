Lula llama "lame botas" a Bolsonaro por plegarse a Washington ante asesinato de Soleimani

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirma que su país no debería "arrodillarse" ante la postura de Trump en la crisis entre EE.UU. e Irán.



"¿Cuál es el papel de Brasil? No meterse en eso (…) Brasil puede ser socio de Irán y de EE.UU., no tendría que arrodillarse ante Trump y estar de acuerdo con el ataque al general, fue un acto terrorista, porque de hecho era un general oficial de Irán. Es muy malo para Brasil", ha expresado este miércoles Lula da Silva en una entrevista concedida a un medio local.



Sus declaraciones se han producido después de que la Cancillería brasileña difundiera un comunicado apoyando el atentado terrorista cometido por EE.UU. contra el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, en el territorio iraquí, aludiendo a que Brasilia siempre luchará contra "el flagelo del terrorismo", lo que se interpretó como una alineación total con Washington.



Soleimani cayó mártir junto al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis, y otros militares la madrugada del viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad, la capital iraquí.



"En relaciones internacionales siempre hay dos intereses y tienes siempre que equilibrar el interés de ellos con el tuyo. Bolsonaro no hace el menor esfuerzo por no ser un lame botas de Trump", ha expresado Lula a través de sus redes sociales.



El presidente del Partido de los Trabajadores (PT) aseguró que Estados Unidos "necesita siempre elegir a un enemigo" y ha defendido la necesidad de que Brasil no se entrometa en "peleas externas", pues siempre se ha mostrado como "un constructor de paz".



Ante los ataques, Jair Bolsonaro ha mostrado nuevamente su apoyo hacia Donald Trump enseñando a través de su cuenta de Facebook cómo observaba por televisión una rueda de prensa del presidente de Estados Unidos y ha subrayado que Brasil tiene como principios "la defensa de la paz y el repudio del terrorismo".



El líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha señalado que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó tal magnicidio por sus ambiciones electorales a fin de lograr un rédito plebiscitario para las presidenciales del próximo noviembre. "Huele a campaña electoral porque Trump está rodeado de problemas y una guerra ayuda mucho a ganar los comicios", ha agregado.



A su juicio, Bolsonaro coloca a la nación brasileña en una situación de sumisión que perjudica la soberanía. En este sentido, ha sostenido que Brasil debe promover una diplomacia basada en el respeto mutuo entre las naciones en lugar de actuar de modo arbitrario.