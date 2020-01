Canadá afirma que "muchos canadienses" han muerto en el accidente aéreo en Irán

Fuselahe del Boeing 737 de la compañía ucraniana UIA que se ha estrellado esta madrugada en Teherán Credito: Efe

08-01-20.-Las autoridades canadienses confirmaron que varios de sus ciudadanos han muerto en el accidente de un Boeing 737-800 de la aerolínea ucraniana UIA que se estrelló en las cercanías de Teherán poco después de despegar de la capital iraní, reseñó la agencioa Efe.



El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Francois-Philippe Champagne, señaló en Twitter que entre los 176 fallecidos en el accidente, 167 pasajeros y nueve tripulantes, hay «muchos canadienses».



Medios de comunicación canadienses señalaron que 63 canadienses murieron en el accidente pero la cifra todavía no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno.



Las autoridades ucranianas han señalado que además de los 63 canadienses, entre las víctimas hay 82 iraníes, 11 ucranianos (2 pasajeros y nueve tripulantes), 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos.



«Trágicas noticias con respecto al vuelo 752 de Ukraine International Airlines. Nuestro corazón está con los seres queridos de las víctimas, incluidos muchos canadienses. He estado en contacto con el Gobierno de Ucrania», señaló a través de Twitter el ministro Champagne.



El periódico The Globe and Mail señaló que la mayoría de los canadienses muertos en el accidente son estudiantes que regresaban a Canadá tras pasar las vacaciones en Irán. UIA ofrece una de las tarifas más baratas para aquellos que viajan entre Toronto, la mayor ciudad canadiense, y Teherán.



Casi 250.000 personas se identifican como canadienses de origen iraní, y sólo en Toronto viven alrededor de 100.000 canadienses de origen iraní.