Primer Ministro de Iraq: "Trump me pidió mediar con Irán, y asesinó a mi invitado"

Primer Ministro de Irak, Sr. Abdul-Mahdi Credito: News Front

Trump asesinó a Soleiman, que estaba en Bagdad para colaborar en las conversaciones sauditas en que los iraquíes están mediando, un día después de pedirle el primer ministro iraquí que hiciera lo mismo entre Estados Unidos e Iran.



Había acudido a Bagdad a la llamada del Primer Ministro de Irak, en un avión comercial,en clase turista, de cuyo aeropuerto le recogió Abu Mahdi, y otras personas. Todos fueron asesinados.



El primer ministro iraquí en funciones, Adil Abdul-Mahdi, se dirigió hoy al Parlamento con una recomendación para que las tropas estadounidenses sean retiradas del país. Ese discurso ha sido ampliamente cubierto y citado en los medios estadounidenses, pero sus revelaciones más explosivas han sido omitidas.



En el discurso, Abdul-Mahdi reveló que Soleimani había viajado a Bagdad para enviar un mensaje de regreso de Irán a Arabia Saudita sobre una propuesta para reducir las tensiones en la región, que Soleimani se reuniría con el Primer Ministro la misma mañana en que fue asesinado. y, lo que es más importante, que días antes Trump había pedido al Primer Ministro iraquí que «desempeñara el papel de mediador» entre Estados Unidos e Irán.



Curiosamente, esta información aún no es un titular importante en ninguna publicación convencional y aquellos que la han mencionado de pasada no explican todas sus implicaciones.



Esta revelación destruye la afirmación del Pentágono y la Casa Blanca de que tomaron «medidas defensivas decisivas» para evitar un ataque orquestado por Soleimani. No cabe duda de que la administración Trump habría sabido en detalle sobre las negociaciones secretas en curso de Irán con Arabia Saudita, uno de sus aliados más cercanos, que fueron mediadas por el gobierno iraquí, que también operaba de cerca y se comunicaba frecuentemente con Washington.



Esto significa que el Pentágono y la Casa Blanca sabían completamente, cuando ordenaron el ataque aéreo que lo mataran, que Soleimani viajaba a Bagdad en calidad de diplomático como emisario de Irán, y que tenía una reunión planeada con el Primer Ministro para discutir un tema más amplio. Desescalada.



La fuente de esta revelación, el primer ministro Abdul-Mahdi, fue vista hasta hace muy poco como un aliado cercano, si no un representante, de Washington. Abdul-Mahdi dice que solo unos días antes del asesinato, Trump lo había llamado personalmente para agradecerle por ayudar a poner fin al asedio de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Abdul-Mahdi había denunciado ese campamento de protesta, pidió que terminara y amenazó con renunciar para convencer a las milicias de PMU de que se retiraran.



Pero los ataques aéreos contra Soleimani y el líder de las Unidades de Movilización Popular iraquí Abu Mahdi Al-Mohandes cambiaron la dinámica estadounidense-iraquí al instante. El Primer Ministro calificó el ataque aéreo contra su invitado como un «asesinato político» que Irak no podía aceptar como una violación extrema de la soberanía nacional. En una declaración oficial, explicó que «los dos mártires fueron grandes símbolos de la victoria» sobre ISIS, un sentimiento compartido por una amplia gama de políticos y figuras religiosas iraquíes, incluidos muchos que habían colaborado previamente con las fuerzas de ocupación estadounidenses.



MÁS INFORMACIÓN

https://es.news-front.info/2020/01/07/primer-ministro-de-irak-trump-me-pidio-mediar-con-iran-y-luego-asesino-a-mi-invitado/?fbclid=IwAR1Bdi6cPLk0sarig9iuDWBdte_6SGCIOWnyqhOU845S0AKpLpdM2ygRssg