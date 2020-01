Irán revela que tiene "13 escenarios" para vengar el asesinato de Soleimaní

Credito: Web

07-01-20.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Shamjaní, reveló este martes que tienen identificados «trece escenarios» para su «fuerte venganza» contra Estados Unidos por el asesinato del general Qasem Soleimaní, reseñó la agencia Efe.



"El más débil de los trece escenarios es una pesadilla histórica para Estados Unidos», advirtió Shamjaní, quien apuntó que «la venganza no incluye solo una operación".



El responsable aseguró que «todas las fuerzas del Eje de Resistencia tomarán una dura revancha», en alusión a grupos aliados de Irán como el libanés Hizbulá, el iraquí Multitud Popular, el palestino Hamás y el yemení Ansuralá.



También señaló que Irán está vigilando las distintas bases de EEUU en la región y a sus tropas, que las autoridades persas exigen que abandonen Oriente Medio.



"Si las tropas estadounidenses no salen de nuestra región por su propio pie y en posición vertical, haremos que sus cadáveres salgan de modo horizontal", amenazó Shamjaní.



El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional concluyó que el mensaje de la República Islámica es claro: "EE. UU. ha asesinado a un héroe nacional y no podemos permanecer indiferentes".