Jefe de la ONU pide máxima moderación para impedir escalada de tensiones globales

7 de enero de 2020.- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió hoy a las partes pertinentes ejercer la máxima moderación para detener la escalada de tensiones globales.



Tras advertir que las "tensiones geopolíticas se encuentran en el nivel más alto de este siglo", el jefe de la ONU dijo a los reporteros en la sede de la ONU en Nueva York que está "en contacto constante" con importantes funcionarios de todo el mundo y que su mensaje es simple y claro: "detengan la escalada, ejerzan la máxima moderación, reanuden el diálogo y renueven la cooperación internacional".



"El nuevo año comenzó con el mundo en estado de agitación. Estamos viviendo épocas peligrosas. Las tensiones geopolíticas se encuentran en el nivel más alto de este siglo. Y esta turbulencia está escalando. Ni siquiera la no proliferación nuclear puede ya darse por hecho", dijo el jefe de la ONU.



"Este caldero de tensiones está llevando a cada vez más países a tomar decisiones sin precedentes con consecuencias impredecibles y un profundo riesgo de cometer errores de cálculo", dijo.



"Al mismo tiempo vemos conflictos comerciales y tecnológicos que fracturan los mercados mundiales, socavan el crecimiento y amplían la desigualdades. Y mientras tanto nuestro planeta está en llamas. La crisis del clima continúa enfurecida", agregó el secretario general.



"En muchas partes del mundo vemos a personas frustradas y enojadas. Vemos una mayor agitación social y un extremismo, nacionalismo y radicalización crecientes, con un peligroso avance del terrorismo, sobre todo en Africa", dijo Guterres.



"Esta situación no puede continuar", dijo el jefe de la ONU.



"No olvidemos el terrible sufrimiento humano provocado por la guerra. Como siempre, las personas comunes y corrientes pagan el precio más alto. Es nuestro deber común evitarla", dijo Guterres.