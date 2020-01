México: “El legítimo funcionamiento de la AN es pilar inviolable de las democracias”

06-01-20.-El Gobierno de México se pronunció en favor de que prevalezca la democracia en la elección de la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, después de que se abriera este domingo un nuevo cisma institucional en el país suramericano al ser elegidos dos presidentes distintos para su Parlamento, reseñó la agencia Efe.“México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su Junta Directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Twitter.Añadió que “el legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias”.Los diputados chavistas votaron como presidente del Parlamento venezolano a un casi desconocido Luis Parra, mientras las fuerzas policiales impedían a golpes acceder al hemiciclo a Juan Guaidó, reelegido horas después como líder de la cámara en la sede del diario El Nacional.Pese a la escena de Guaidó tratando de entrar a la sede legislativa, que dio vueltas por las redes sociales y abrió portadas de medios durante todo el día, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que no entró a la Asamblea porque no quiso “dar la cara”.Nada más ser reelegido, y con las innumerables dudas que giran en torno a la elección de Parra, Guaidó convocó para el martes 7 de enero la primera sesión de la Asamblea, de abismal mayoría opositora.Parra ha convocado para esa misma fecha una sesión parlamentaria, con lo que se duplica la paradoja institucional venezolana, que también cuenta con un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no reconocido por la oposición y otro “en el exilio”.La Asamblea Nacional de Venezuela, que además fue declarada en desacato por el TSJ, es opacada con una institución paralela, la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por chavistas y no reconocida por buena parte de la comunidad internacional.Y en el culmen de la dicotomía están el presidente Nicolás Maduro, quien gobierna el país, y Guaidó, cuyo título como mandatario interino no ha pasado de ser algo meramente teórico.