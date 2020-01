(VIDEO) Rafael Correa califica como “una farsa” el nuevo juicio en su contra

6 Enero 2019 - El expresidente de la República, Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, reflexiona sobre el caso Sobornos 2012-2016, en el que fue llamado a juicio por el supuesto delito de cohecho.“Reflexiones sobre caso “Arroz Verde”, rebautizado por Fiscalía como “Sobornos”, donde se me acusa de “haber liderado una organización criminal para dar contratos a cambio de sobornos” (sic) y como prueba madre presentan $6.000 de préstamo de nuestros propios fondos”, escribió el exmandatario.En la misma red social incluye un video en el que señala: “Todos sabíamos lo que iba a pasar en el caso Arroz Verde, rebautizado por Fiscalía, por marketing político, como Sobornos.No conozco a la jueza Camacho, pero, le tocan todos nuestros juicios ¡Qué casualidad! No conozco a ningún juez de la Corte Nacional, pero, te convencieron de que nos habíamos apoderado de la justicia.Para que haya corrupción, es obvio que alguien debió enriquecerse. No somos nosotros que tenemos las cuentas offshore, empresas en paraísos fiscales. Es el gobierno, encubierto por fiscales, por el resto de autoridades del Estado, por la propia prensa.Ahora es que se siente la corrupción en cada esquina, en cada hospital, en cada ministerio. ¿Ustedes creen que Moreno, que fue hasta vicepresidente, no se iba a dar cuenta de una organización criminal dedicada a los sobornos, dirigida por el propio presidente de la República?Esa es la acusación cantinflesca de la fiscal en este caso y utiliza las tácticas de siempre, como en el caso Balda. Meten preso a alguien que cometió algún abuso, real o imaginario, en este caso el policía Chicaiza, y lo liberan después de acusar al objetivo político. A Chicaiza ni lo conozco, pero, ya está libre y Balda de candidato presidencial.Pamela Martínez y su asesora Laura Terán ya están libres e inventaron hasta cuadernos para tratar de acusarnos de algo. Y, mientras tanto, INA Investment, INA Papers, están en la impunidad y se tiene hasta la cuenta secreta: 100-4-1071378 Balboa Bank, Panamá.¿Cómo es posible que en todo un año ni siquiera se haya abierto la cuenta, donde, ahí sí, está el dinero de la corrupción? Todo es una gran farsa. ¡A revelarnos!, señaló Correa.