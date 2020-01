(VIDEO) Irán anuncia que ya no cumplirá con los límites del acuerdo nuclear de 2015

5 Enero 2020 - Teherán ya no cumplirá con los límites establecidos en el acuerdo sobre la cantidad de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que podría usar, lo que significa que a partir de ahora enriquecerá uranio solamente basándose en sus necesidades técnicas, de acuerdo con un comunicado del Gobierno, citado por la televisión estatal.Al mismo tiempo, la República Islámica subrayó que volverá a cumplir el acuerdo nuclear solo a condición de que EE.UU. levante las sanciones en su contra.Esta medida se toma en el contexto de una severa escalada en las relaciones de Teherán con Washington después de que el mayor general iraní, Qassem Soleimani, fuera asesinado junto con otras once personas en un ataque aéreo, perpetrado por EE.UU. en Bagdad la noche de 2 de enero.Acuerdo nuclear de 2015No obstante, la reducción de los compromisos por parte de la República Islámica empezó como respuesta a la retirada unilateral de Washington en mayo de 2018 y la imposición de sanciones al país persa.Teherán ha instado a la Unión Europea a que brinde alivio a las amplias sanciones impuestas por Washington. Las autoridades iraníes han advertido repetidamente que reducirán gradualmente sus compromisos bajo el acuerdo si esto no sucede. En ese sentido, Rohaní anunció en mayo pasado que su país dejaría de cumplir con dos puntos del JCPOA.A principios de julio, Irán activó la primera fase de esta estrategia al suspender la venta de uranio enriquecido y el excedente de agua pesada, como lo estipulaba el JCPOA. La segunda fase ―enriquecimiento de uranio a más del 3,6 %, el nivel establecido por el convenio― se realizó poco después.A principios de septiembre, Irán dio un tercer paso en su progresivo alejamiento de sus compromisos derivados del acuerdo nuclear internacional. El país puso en funcionamiento 20 centrifugadoras IR-4 para enriquecer uranio en vez de las 10 que están permitidas en virtud del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).Luego en noviembre pasado, el presidente iraní, Hasán Rohaní, anunció que Teherán da un nuevo paso para reducir sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear y empieza a inyectar gas en 1.044 centrifugadoras que se encuentran en el complejo nuclear de Fordow. En el marco del acuerdo nuclear firmado en el 2015, a Teherán se le permite poner en marcha las centrifugadoras en cuestión, pero deben girar sin el uso de gas.