Asesor de defensa iraní: Repuesta a EEUU será contra sitios militares

General de brigada Hosein Dehqan, asesor militar del Líder de Irán

5 de enero de 2020.- El asesor militar del Líder de Irán ha asegurado que la contestación de su país a EE.UU. será, sin duda, un ataque militar “contra sitios militares”.



“La respuesta de Irán seguramente será militar y contra sitios militares de EE.UU.”, ha comentado a la cadena estadounidense CNN el general de brigada Hosein Dehqan, asesor en asuntos de la Industria de la Defensa del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.



El alto mando castrense iraní ha dejado en claro la postura de Irán acerca de un eventual enfrentamiento militar, refiriéndose a las declaraciones del ayatolá Jamenei, que en diferentes ocasiones ha afirmado que el país persa nunca ha buscado ni buscará una guerra mientras las líneas rojas de Irán no sean violadas.



Al respecto, Dehqan ha señalado que el que ha iniciado la guerra ha sido EE.UU., razón por la que debe aceptar las consecuencias de las acciones que ha emprendido. “Lo único que puede poner fin a esta ronda de enfrentamientos es que los estadounidenses reciban un golpe similar al que han asestado. Luego, no deben iniciar otra ronda”, ha añadido.



El asesor del Líder de Irán ha tachado de “ridícula y una porquería” la amenaza bélica que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, ha lanzado este domingo contra Irán, advirtiendo que tiene en el punto de mira 52 objetivos de gran nivel e importancia en el territorio persa —entre ellos sitios culturales— y que los atacará si Teherán decide actuar contra personal o bienes estadounidenses en venganza por el asesinato del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Soleimani.



“Él no conoce las normas internacionales ni reconoce las resoluciones de las Naciones Unidas. Básicamente, él es un verdadero criminal y un fulero. No es un político y no tiene estabilidad mental”, ha indicado.



Dehqan ha recordado la resolución 2347 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que condena la destrucción ilegal del patrimonio cultural de un Estado, para luego recalcar que, si Trump pone en práctica su amenaza, “ciertamente, ningún personal militar de EE.UU., ningún centro político de este país, ninguna base militar estadounidense y ningún buque de guerra norteamericano estarán a salvo, pues están a nuestro alcance”.



El viernes de madrugada, por orden directa de Trump, el Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) efectuó un ataque en Bagdad (capital iraquí) que provocó la muerte del teniente general Soleimani y del subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis, entre otros militares.



El Líder de Irán, el Ejército y el CGRI del país persa han prometido una “dura venganza” por el asesinato del teniente general Soleimani, un verdadero adalid de la lucha contra el terrorismo en la región del oeste de Asia.