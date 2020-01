Atacan con misiles una base aérea en Irak que alberga tropas de EEUU, y la Zona Verde de Bagdad, donde se ubica su Embajada

4 Enero 2019 - La base aérea Balad, que se ubica a 64 kilómetros de Bagdad (Irak) y alberga tropas de EE.UU.; la Zona Verde de la capital iraquí, donde se encuentra la Embajada estadounidense, así como el área de Jadriya han sido atacados este sábado, según informa Reuters, citando al Ejército del país.



"Varios misiles han sido dirigidos a la Plaza de la Celebración y el área de Jadriya en Bagdad, y a la base aérea Balad en la provincia de Salahuddin, sin pérdida de vidas. Más detalles por venir", comunicó el Ejército.



Hasta el momento no ha habido ninguna atribución de responsabilidad por los ataques.



Recientemente han aparecido en la Red las primeras imágenes, que muestran las consecuencias del ataque con misiles en la Zona Verde de Bagdad. Tras el ataque, quedó bloqueada la carretera que lleva a la Embajada de EE.UU., reporta el canal Sky News Arabia.



Por su parte, la milicia Kataib Hezbolá ha advertido a los militares iraquíes que se alejen de las bases estadounidenses a una distancia no menor de 1.000 metros a partir de este domingo por la noche.



"Los líderes de las Fuerzas de Seguridad no deben permitir que sus combatientes sean un escudo humano para los invasores", ha subrayado un comandante de las Operaciones Especiales de la milicia.

Asesinato del general iraní Soleimani



Este 2 de enero, EE.UU. llevó a cabo un ataque de misiles cerca del aeropuerto internacional de Bagdad (Irak), en el cual fue asesinado el importante general iraní Qassem Soleimani, así como Abu Mahdi al Muhandis, el jefe de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y comandante de la milicia Kataib Hezbolá (KH), y otras 10 personas.



El ataque fue realizado bajo la dirección del presidente de EE.UU., Donald Trump. Por su parte, el Pentágono afirmó que el ataque "tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes" y acusó al general iraní Qassem Soleimani de "desarrollar activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región".



Soleimani fue una figura clave en la dirección de las acciones militares de Irán en Oriente Medio. Estaba al frente de los servicios de Inteligencia iraníes y gozaba de una gran popularidad en su país gracias a sus numerosos méritos, entre los que se cuenta haber dirigido la lucha de milicias chiitas contra el Estado Islámico en Irak y Siria.



El presidente de Irán, Hasán Rohaní, declaró que EE.UU. "no se da cuenta del gran error que ha cometido" y prometió que Teherán y otras naciones de la región "vengarán martirio de Soleimani".



El líder supremo de Irán, ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, también afirmó que a los "criminales" que mataron al mayor general les espera una dura venganza. Por su parte, el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, calificó los ataques de EE.UU. de "acto de terrorismo internacional" y ha advertido de que esta acción "extremadamente peligrosa" tendrá sus consecuencias para EE.UU.

