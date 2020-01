Nueva York en estado de alerta ante posibles represalias de Irán y "sus aliados terroristas"

El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio Credito: Archivo

04-01-20.-El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró este viernes que se ha coordinado con los mandos de la Policía de Nueva York para “estar vigilantes” y proteger localizaciones clave de la ciudad “ante cualquier intento de Irán y sus aliados terroristas de tomar represalias contra Estados Unidos”, reseñó la agencia Efe.



En reacción al ataque perpetrado por Estados Unidos y que acabó con la vida de Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, el edil neoyorquino auguró que “durante un largo periodo de tiempo” deberán permanecer atentos ante esta “amenaza”.



De Blasio añadió a través de su cuenta en Twitter que está preocupado por su ciudad y por el país, y apuntó que el ataque de Estados Unidos a Irán se ha producido sin el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde hay mayoría demócrata.



“Sin la aprobación del Congreso, el Gobierno de Estados Unidos le ha declarado la guerra a Irán esta noche. El pueblo estadounidense no ha tenido voz en el asunto”, insistió de Blasio, quien agregó que “esto no terminará pronto”.



Asimismo, el comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, indicó también a través de Twitter que están monitorizando “de cerca” los eventos en Irán y la región, aunque matizó que de momento no existe ninguna amenaza “específica o creíble” contra Nueva York.



Sin embargo, Shea señaló que han desarrollado recursos adicionales en localizaciones clave.



Bill De Blasio



“Nuestro mundo cambió la pasado noche y nos hemos reunido para hablar qué significa eso para nuestro pueblo. El hecho es que enfrentamos una realidad sin precedentes. Y es muy importante que todos entiendan eso y que entiendan que, en estas cambiantes circunstancias, la ciudad y la policía de Nueva York están actuando inmediatamente para asegurar que los neoyorquinos están seguros”.



“Creo que es muy importante que los neoyorquinos entiendan que estamos ahora potencialmente enfrentando una amenaza que es diferente en su grado a cualquiera que hayamos enfrentado antes. Los últimos 20 años, esta ciudad más que ninguna, ha sufrido los resultados del terrorismo. Pero estos vinieron de actores no estatales. Fueron realizados por grupos terroristas muy peligrosos e individuos. Desde la pasada noche estamos ante una realidad diferente. Como dije, desde esta noche estamos en una situación de guerra de facto entre los Estados Unidos e Irán. Nadie sabe que consecuencias tendrá. Probablemente pasarán semanas y meses, incluso tal vez años, antes de saber que sucede. Pero, en las últimas décadas, nunca hemos confrontado la realidad de una guerra con un gobierno de un gran país que dispone de una red internacional terrorista. Y a nadie hay que recordar que Nueva York es el objetivo terrorista número uno en los EE.UU. Así que tenemos que reconocer que esto crea una completa serie de posibles riegos para nuestra ciudad. No estoy diciendo esto para ser alarmista ni porque asuma ningún resultado. Lo hago porque os neoyorquinos merecen saber que entramos en una realidad diferente y tenemos que estar preparados”.



Dermont Shea



“Quiero reiterar que no hay ninguna amenaza específica y creíble contra la ciudad de Nueva York en esto momento. Merece la pena mencionarlo. Quiero decir que esto es lo que la policía de nueva York hace diaramente: monitorizar las amenazas, seguir los acontecimiento en marcha en todo el mundo en tiempo real. Lo hacemos porque lo que sucede en Bagdad, Teherán, Tel Aviv, Londres o Francia puede afectarnos en EE.UU. y , ciertamente, en la ciudad de Nueva York”.



“Lo que van a ver de aquí en adelante en Nueva York tras las noticias de anoche es una mayor vigilancia en términos de oficiales uniformados, muchos con armas largas, en áreas sensibles, estructuras críticas y, por supuesto, el diálogo comunitario continuo con nuestros líderes comunitarios puede ser afectado por estos hechos. Como siempre recordamos a los neoyorquinos que permanezcan alerta y que, ante cualquier cosa fuera de lo habitual, llamen a la policía”.