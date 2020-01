Huelga de transportes en Francia llega a un récord de 29 días sin visos de solución

Credito: AFP

03-01-20.-La huelga en los transportes en Francia contra la reforma del sistema de pensiones entró este jueves en su jornada número 29, un registro histórico, mientras sigue el bloqueo en las organizaciones con los sindicatos a la espera de nuevas movilizaciones la semana que viene, reseñó la agencia AFP.



La tregua de facto durante las vacaciones de fin de año tuvo un nivel mejoría este jueves, con solo una línea de metro totalmente cerrada en París y una ruta de alta velocidad de cada dos circulando en el país.



En el inverno de 1986-1987 los trabajadores de la compañía francesa de ferrocarriles (SNCF) estuvieron en huelga 28 días.



Unos 200 manifestantes, entre ellos trabajadores del ferrocarril y funcionarios territoriales, se concentraron este jueves frente a una refinería en Donges (oeste de Francia) donde bloquearon las salidas.



Para el jueves 9 de enero hay convocada una nueva movilización nacional aunque a partir del próximo lunes están previstos manifestaciones de varias profesiones liberales, como los abogados, y en el sector petrolero.



El sindicato CGT en el sector químico bloqueará a partir del martes refinerías y depósitos petroleros durante cuatro días.



Por su parte, el secretario general de CGT, Philippe Martinez, solicitó a "todos los franceses que se movilicen, que vayan a las manifestaciones y se pongan en huelga".



La secretaria de Estado de Economía, Agnès Pannier-Runacher, condenó este tipo de movilizaciones. "El bloqueo de refinerías es ilegal. No es el derecho de manifestación, el derecho a la huelga", modificado a la cadena de televisión BFMTV.



"Compromiso rápido"



En su mensaje de fin de año, el presidente francés Emmanuel Macron solicitó un "compromiso rápido" entre el gobierno y los sindicatos.



El ejecutivo apuesta por buscar una salida negociada con los sindicatos más reformistas (CFDT, CFTC y Unsa).



El detonante de la huelga es una reforma del sistema de pensiones que determinó la fusión de los 42 regímenes de pensiones en un sistema único y atrasar dos años la edad de jubilación (de 62 a 64 años) para recibir una pensión completa.



Esta última cuestión, Macron no abordó en su mensaje, es uno de los principales obstáculos en las discusiones y el número uno de la CFDT, Laurent Berger, dijo que se trata de "una línea roja", aunque el sindicato no ha pedido de momento participar en las manifestaciones del 9 de enero.



Macron sí aseguró que la reforma "tomará en cuenta las tareas difíciles para permitir a los que ejercen irse antes".



Desde 2013 existe un sistema que calcula la dificultad de los datos oficiales en función de los criterios como si hay que llevar cargas pesadas, usar agentes químicos peligrosos o sufrir vibraciones de maquinaria.



Sin embargo en 2017 se retiraron algunas condiciones de esta lista ante las protestas de los sindicatos, que quieren ahora seguir presionando ahora sobre la cuestión de la dureza de ciertos trabajos.



"Cuando uno tiene una carrera larga ya se tiene una edad de jubilación diferente. La dificultad (del trabajo) tiene que tomarse en cuenta", dijo el jueves la ministra de Transición Ecológica, Élisabeth Borne, a la cadena LCI.



Asegurar no tener que ser necesario atrasar dos años la edad de jubilación para mantener el equilibrio financiero del Estado.



La edad legal de jubilación será de 62 años pero habrá que esperar hasta los 64 (una medida que se aplicará a partir de 2027) para tener una pensión completa.



"El sistema tiene que estar equilibrado pero estamos abiertos a las propuestas sindicales", aseguró la ministra.



La reforma del sistema de pensiones tiene que ser presentada en el consejo de ministros el próximo 22 de enero.