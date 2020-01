Partido Comunista de Chile denunciará a Sebastián Piñera ante Corte Penal Internacional

El presidente del Partido Comunista (PC) de Chile, Guillermo Teillier. Credito: PL

03 Ene. 2020.- El Partido Comunista de Chile (PC) denunciará al presidente de ese país, Sebastián Piñera, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por su responsabilidad en la violación de derechos humanos contra la ciudadanía desde el 18 de octubre de 2019, cuando se generó un movimiento de protestas populares contra medidas neoliberales del mandatario.



"No vamos a permitir que se mantenga la impunidad", expresó Guillermo Teillier, presidente del PC, en referencia a los constantes abusos por parte de las autoridades contra los manifestantes, a quienes han herido e incluso asesinado.



Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del PC, anunció que un equipo jurídico trabaja en la redacción de la argumentación de la denuncia, tomando como elementos los informes presentados por numerosos organismos internacionales sobre las violaciones reiteradas de los derechos humanos en Chile.



La diputada Karol Cariola, del PC, explicó que Piñera ha incumplido las normas y las leyes del país, y violado gravemente los derechos humanos. "Los crímenes de lesa humanidad se constituyen cuando los Estados incumplen las normas internacionales de las cuales nosotros mismos hemos sido parte, como por ejemplo el Estatuto de Roma. Esa es la razón fundamental para llevar adelante esta demanda, porque creemos que no puede quedar en impunidad", sentenció.



Destacó que el copamiento preventivo con cientos de carabineros en la Plaza de la Dignidad de Santiago de Chile, y el evitar el derecho a reunión, también es un antecedente que se suma a los elementos que serán presentados ante la Corte Penal Internacional.



Hace pocas semanas el mandatario enfrentó, por los mismos motivos, una acusación constitucional presentada por los partidos de oposición, y que no prosperó gracias a los votos en contra de la derecha y de legisladores de la Democracia Cristiana.

