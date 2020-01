Presidente argentino a empresarios: “Pedimos que el esfuerzo sea no ganar tanto”

Frente a las remarcaciones de precios, dijo que los supermercadistas tenían “ganancias desmedidas”. Credito: Notas Periodismo Popular

31 Dic. 2019 - El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió en declaraciones radiales que los empresarios tengan “responsabilidad” en torno a la remarcación de precios, aunque aclaró que de todas formas el Estado tenía “las herramientas para actuar”.



En diálogo con Continental, el jefe de Estado llamó a “tranquilizar la economía”, cuyos “principales males” son las remarcaciones de los precios de góndola por parte de los empresarios de las cadenas de supermercados, a quienes instó a “revisar su conducta”.



“Cuando la inflación asoma se remarcan los precios sólo por las dudas”, manifestó Fernández y consideró que esa acción “implica que grandes y pequeños comerciantes aumenten precios para prevenirse de posibles consecuencias negativas que aún no se produjeron”.



Por consiguiente, pidió “buscar que a partir de los costos la ganancia que se tenga sea razonable”. “En la Argentina, hay ganancias extraordinarias que en el mundo no se conocen”, remarcó.



“Sería bueno que asuman responsabilidades sociales frente a las ganancias desmedidas porque lo contrario es que el Estado intervenga: pedimos que el esfuerzo sea no ganar tanto”, sentenció.

En ese sentido, adelantó que busca impulsar el debate sobre la ley de Góndolas, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, en las sesiones extraordinarias para aplicar “cuanto antes” la iniciativa que regula los precios.

