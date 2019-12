Gobernador de la provincia de Buenos Aires a la oposición : "Déjense de joder, siéntense y ayuden"

El gobernador Axel Kicillof.

30 Dic. 2019 - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exhortó a la oposición de Juntos por el Cambio a "dejarse de joder" y a "sentarse y ayudar" para aprobar las reformas porque "la gente está muy mal", y pidió que si le quieren "hacer difícil" la tarea de gobierno, que lo hagan "sin pasamontañas".



"SI nos dejan trabajar va a mejorar la cosa", añadió el mandatario provincial.



Kicillof admitió que lo tomó por "sorpresa" que la oposición rechazara la reforma tributaria presentada por el Poder Ejecutivo en la Legislatura, al señalar que su antecesora en el cargo, María Eugenia Vidal, le había asegurado que Juntos por el Cambio iba a "votar las primeras leyes".



"Déjense de joder con esto, está muy mal la gente. Siéntense y ayuden", subrayó, y añadió: "Si me la quieren hacer difícil, que sea sin pasamontañas, en aras de las valores democráticos".



En declaraciones al canal América, el mandatario provincial sostuvo que "Cambiemos tiene que definir qué tipo de oposición quiere ser", al hacer en referencia a la caída de la sesión del pasado viernes en el Senado bonaerense, donde Juntos por el Cambio tiene el quórum y la mayoría.



En esa línea, indicó que el rechazo opositor a la reforma fue una "sorpresa" porque "había hablado con la gobernadora, en la transición, que ellos iban a votar las primeras leyes", en alusión a su diálogo con Vidal.



"De acá para adelante espero que haya más sensatez y colaboración, ni show político ni mediático. Sentémonos y lleguemos a un acuerdo", sostuvo, en un mensaje a la oposición.



No obstante, Kicillof reafirmó que "si se cumple la ley que habíamos puesto, vamos a recaudar lo mismo que el año pasado, sólo que actualizado por inflación", aclaró.



Al repasar el proceso de negociación, el gobernador indicó que "el martes mandamos la ley, y hasta el jueves no hubo una discusión. Hubo una mesa de negociación, y nos sentamos en las dos mesas, una de cargos y otra de leyes", completó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 196 veces.

La fuente original de este documento es:

Diario Popular (https://www.diariopopular.com.ar/politica/kicillof-dejense-joder-sientense-y-ayuden-n449303)