Elecciones en Bolivia: el MAS elegirá su fórmula presidencial el 19 de enero en Argentina

El encuentro que se realizó en Buenos Aires con la conducción de Evo Morales determinó además organizar una "movilización masiva" para el 22 de enero.

30 Dic. 2019 - En reunión realizada este domingo en Buenos Aires, Argentina, el Movimiento Al Socialismo (MAS) fijó para el 19 de enero la fecha de elección de su binomio, en un Ampliado Nacional que se realizará en ese país.



El anunció lo hizo el expresidente y jefe de ese partido, Evo Morales, tras el encuentro que reunió alrededor de medio centenar de dirigentes de siete de los nueve departamentos en un hotel de la capital argentina.



En la cita, transmitida por la radio cocalera Kausdachun Coca y el medio argentino CN5, se determinó además realizar una “movilización masiva” en Bolivia el 22 de enero, fecha en la que cierra el periodo constitucional al que Morales renunció el 10 de noviembre.



Para ese día se prevé además que Morales, quien aún se considera Presidente por el hecho de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aún no trató su carta de renuncia, pronuncie un discurso de evaluación de su gestión.



“Estamos convocando a una reunión de alto nivel del MAS IPSP, y con dirigentes principales de los distintos sectores de movimientos sociales, especialmente del Pacto de Unidad, esa reunión se realizará en Buenos Aires, con…repito nuevamente, presidentes de los 9 departamentos del MAS IPSP, de la dirección nacional y los dirigentes, ejecutivos y ejecutivas, presidentas o presidentes de los movimientos sociales nacionales. Esa reunión se va a realizar el 19 acá, en Buenos Aires, ahí vamos a decidir quién es el candidato a presidente y vicepresidente”, señalo el jefe del MAS.



Explicó que no es decisión suya, sino de los dirigentes, realizar ese encuentro en territorio argentino.



Tras la cita la dirigente del MAS, Juanita Ancieta, dijo que al ampliado deberán asistir los dirigentes de los nueve departamentos con sus precandidatos, quienes deberán ser elegidos en procesos internos en cada región.



La decisión asumida este domingo contrasta con el anunció que hicieron otros militantes que no asistieron a la cita en Buenos Aires, como la presidenta del Senado, Eva Copa, quien dijo que, por decisión de las bases masistas de El Alto, el binomio deberá ser elegido en Bolivia.



El encuentro en la capital argentina determinó además que la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene dos tercios de voto, proceda con interpelaciones a los ministros que consideran responsables de un “genocidio” en Bolivia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 137 veces.

La fuente original de este documento es:

La Razón (https://www.la-razon.com/nacional/mas-argentina-binomio-eleccion-ampliado-evo_0_3284671516.html)