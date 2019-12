Chile: un fallecido e incendio en Centro de Arte en jornada de protesta

28 de diciembre de 2019.- El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó hoy la muerte de un hombre durante multitudinarias protestas ocurridas en esta capitalSegún testigos, el hombre, cuyo nombre no se ha hecho público aún, habría caído a un pozo electrificado mientras huía de la represión policial, y el INDH informó que cuando llegó a un centro hospitalario ya no tenía signos vitales.Esta sería una víctima mortal más de la fuerte represión de carabineros contra las manifestaciones populares en Chile que ya contabilizan más de una veintena de fallecidos y miles de heridos, cientos de ellos con serias lesiones oculares por el impacto de balines lanzados directamente al rostro por la policía.La víspera, miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza Baquedano de esta capital, convocadas para el último viernes del año, en reclamo de cambios profundos en Chile imagen repetida en otras ciudades del país.Tras el estallido social del 18 de octubre el amplio movimiento social generado en este país sudamericano, cada viernes se ha convertido en el día de las grandes movilizaciones, y este 27 de diciembre no fue menos.Como en jornadas anteriores, el monumento al general Manuel Baquedano se llenó de banderas, incluidas las de los principales clubes de futbol, y grandes telas, entre las que sobresalían una reclamando la renuncia del presidente Sebastián Piñera y otra con una escueta frase: Solo luchando avanzamos.Los manifestantes, de todas las edades, se congregaron sonando cacerolas y coreando las canciones que se han convertido en himnos de la protesta popular como 'El baile de los que sobran', 'El derecho a vivir en paz', del icónico cantautor Víctor Jara, y una versión muy chilena de Bela Ciao.Desde diferentes puntos de la urbe los manifestantes comenzaron a acudir a la plaza, a pesar de que fueron fuertemente reprimidos con carros lanza agua y lanza gases en zonas aledañas como el parque Bustamante y la Alameda, la principal arteria de la ciudad, que fueron cerradas al tráfico de vehículos.IncendioDurante las protestas se incendió el Cine Arte Alameda, ubicado en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 139, a unas cuadras de Plaza Baquedano.Ante las proporciones de este incendio, las personas que lo presenciaron acusan a Carabineros, quienes presuntamente habrían lanzado una bomba de gas lacrimógeno que pudo haber iniciado el fuego.Esta idea se refuerza con un video difundido por el medio chileno Piensa Prensa, en el que se vislumbró una bomba lanzada al aire cae en la azotea de un edificio, misma que, según los presentes, iniciaría luego el incendio.