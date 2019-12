En India, continúan las protestas contra la ley de ciudadanía “antimusulmana”

Continúan las protestas contra la ley de ciudadanía “antimusulmana” en la India

28 de diciembre de 2019.- En India, continúan desatándose protestas contra la controvertida nueva ley de ciudadanía, con más manifestaciones previstas para hoy. La ley proporciona la oportunidad de obtener la ciudadanía india para inmigrantes indocumentados de Afganistán, Bangladés y Pakistán, a menos que sean musulmanes. Quienes critican la ley afirman que es un paso hacia la marginación oficial de los 200 millones de musulmanes de India. Al menos 25 personas han muerto en medio de la represión de las manifestaciones efectuada por el Gobierno. Estas son las palabras expresadas por una de las manifestantes en Bangalore.



Un manifestante expresó: “Parece que están intentando fingir que no nos escuchan, pero nos van a escuchar. No vamos a detenernos hoy, no vamos a detenernos mañana, vamos a detenernos cuando estas leyes sean derogadas. Nos detendremos cuando nos escuchen, cuando realmente nos miren y nos digan que nos escucharon, cuando realmente tomen una medida que sea aceptable para nosotros, solamente entonces nos detendremos”.