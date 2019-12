Gobierno mexicano denuncia excesiva vigilancia en sus sedes diplomáticas en Bolivia

Embajada mexicana en La Paz, Bolivia Credito: Web

23-12-19.-El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), llamó en un comunicado al Estado Plurinacional de Bolivia a “respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas". Este documento indica que "los locales de la misión son inviolables", por lo que los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos "sin consentimiento".



"El gobierno de México expresa su profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la residencia como la embajada (...) desde el pasado 11 de noviembre", señala el comunicado. En esa fecha, el exmandatario Evo Morales aceptó el asilo político que le ofreció México tras renunciar a la presidencia de Bolivia en medio de una crisis postelectoral.



Denuncia ante la OEA



Además, la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que desde el 21 de diciembre, 150 agentes policiales y de inteligencia boliviana rodean la residencia oficial mexicana en La Paz. “Dichos elementos de seguridad, más que proteger, han intimidado y vigilado el interior de las instalaciones, así como al personal diplomático mexicano acreditado ante el Gobierno de Bolivia”, detallaron funcionarios mexicanos en un texto enviado al Consejo Permanente de la OEA.



Morales llegó a México el 12 de noviembre, pero el 6 de diciembre dejó el país para una breve estancia en Cuba antes de asilarse en Argentina.



Una veintena de bolivianos cercanos a Morales, entre ellos dos exministros, se asilaron en la embajada mexicana tras la renuncia del mandatario. Sobre algunos de ellos pesan órdenes de captura, pero la sede diplomática se ha negado a entregarlos. Mientras que La Paz rechaza darles salvoconductos para salir del país.



Roces en Celac



Entretanto, Bolivia analiza si continuará en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). "Bolivia evaluará su permanencia en este foro y en su calidad de presidente pro tempore en ejercicio anuncia que no participará del inicio de la próxima presidencia", resalta la parte central de la declaración leída este lunes por el vicecanciller interino boliviano, Gualberto Rodríguez.



Bolivia asumió en enero pasado la presidencia pro tempore del organismo continental, que ahora México se prepara para recibir.



El Gobierno boliviano ha señalado que México asumió una actitud que "se contrapone a las normas y prácticas establecidas por la Celac", al convocar a un par de reuniones para presentar su plan de trabajo y organizar la transición en la presidencia del organismo. "No vamos a participar de la reunión que ha citado México para el día 8 de enero y no vamos a asistir, porque simplemente era Bolivia la que debía convocar a esa reunión y en territorio boliviano", sentenció la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, en declaraciones a los medios en La Paz.



En el comunicado emitido por la Cancillería boliviana se hace referencia también a la "conducta inamistosa" del Gobierno mexicano con Bolivia y su "reticencia" de reconocer al Ejecutivo de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez.