Comunistas chilenos estarán presentes en proceso constituyente

El presidente del Partido Comunista (PC) de Chile, Guillermo Teillier. Credito: PL

23 Dic. 2019 - Los comunistas chilenos participarán de lleno en el proceso constituyente que comienza en abril, siempre que haya paridad de género, escaños reservados a los pueblos originarios y listas de independientes.



Así lo afirmó el presidente del Partido Comunista (PC) de Chile, Guillermo Teillier, al informar sobre los acuerdos del más reciente pleno del Comité Central de esa organización.



Teillier consideró importante que aunque el Senado tiene hasta el 25 de junio de 2020 para aprobar esas propuestas, lo haga antes del plebiscito previsto para el 26 de abril, porque de lo contrario de lo contrario sería un engaño para la población.



Advirtió que hasta ahora lo único aprobado es el acuerdo a secas sin esas modificaciones, y 'si eso no se aprueba sería un proceso amañado'.



Teillier señaló que bajo esa premisa 'vamos a estar en la Convención, vamos a postular y vamos a luchar por los contenidos de la nueva Constitución lo que será difícil por el quórum de dos tercios, y vamos a seguir insistiendo que la convención adopte las características de una Asamblea Constituyente, que es lo que el pueblo pide'.



Puntualizó que la derecha ya está en campaña por el No y ya anunciaron que van a pelear punto a punto los contenidos de la Constitución para conservar la actual, por lo cual el PC buscará la máxima convergencia con otros partidos, los independientes y los pueblos originarios, para lograr una Constitución nueva en su contenido.



Refiriéndose a otros temas de la situación nacional, Teillier advirtió que si el gobierno persiste con desconocer las demandas de la población el movimiento social se puede reactivar en marzo, cuando concluya el período vacacional.



Al respecto consideró que por muy importante que sea, el plebiscito no resuelve los problemas más urgentes de la gente.



El proceso constituyente dura dos años, pero la población está hoy con problemas de sueldos, pensiones, salud, educación, y otros, y por eso exigimos que el gobierno se pronuncie sobre las demandas, puntualizó el presidente del PC.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 316 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=329986&SEO=comunistas-chilenos-estaran-presentes-en-proceso-constituyente)