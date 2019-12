Francia: el paro contra la reforma de la jubilación continúa

Las protestas continúan en Francia

23 de diciembre de 2019.- El paro en Francia contra la reforma de la jubilación entró hoy en su decimonovena jornada con severas afectaciones en el transporte público y expectativas por el anuncio gubernamental de un cronograma de diálogo con los sindicatos.



Con las esperanzas perdidas de una solución antes de que termine el 2019, los franceses continúan buscando la manera de viajar para las fiestas navideñas y de fin de año, en medio de una situación compleja, con menos de la mitad de los trenes internacionales, regionales y entre ciudades, en dependencia de la compañía proveedora del servicio.



En esta capital, sigue bien limitada la circulación del metro, con apenas dos de las 16 líneas, ambas automatizadas, funcionando con normalidad y seis totalmente cerradas, además de dificultades en el flujo de tranvías y buses.



Tras el escaso resultado de las conversaciones del 18 y 19 de diciembre entre el primer ministro Edouard Philippe y los actores sociales, el ejecutivo adelantó que presentará hoy el calendario de nuevos encuentros en enero.



A una semana de que concluya el año, las posturas de las partes siguen firmes, la víspera, el recién nombrado alto comisionado francés para las Pensiones, Laurent Pietraszewski, descartó la retirada de la reforma, consistente en un sistema universal por puntos, que sepultaría las 42 categorías actuales.



También defendió la edad de equilibrio de 64 años, la cual implicaría, sin cambiar la edad oficial de jubilación (62), que las personas tengan que llegar a ella para cobrar todos los beneficios y evitar descuentos.



Aunque con posiciones diferentes, los sindicatos mantienen su rechazo a la iniciativa, cuyo análisis en el Consejo de Ministros fue fijado para el 22 de enero, con dos bloques visibles, el que exige la eliminación total de la reforma y el que busca sobre todo la anulación de la edad de equilibrio.



La Intersindical encabezada por la influyente Confederación General del Trabajo (CGT) reclama al gobierno dar marcha atrás y comenzar negociaciones para mejorar el actual sistema, calificado de 'el mejor del mundo' por el secretario general de esa organización Philippe Martínez.



De acuerdo con el dirigente, no hay nada de bueno en el plan gubernamental, un criterio respaldado por la izquierda, en particular el Partido Comunista y La Francia Insumisa, así como por expertos que advierten el negativo impacto en los bolsillos de los pensionados de sistemas por puntos en otros países de Europa, entre ellos Suecia.



Las organizaciones integrantes de la Intersindical descartaron detener el paro y llamaron a una nueva movilización nacional el 9 de enero, la cual sería la cuarta, después de que cientos de miles de personas salieran a las calles del país el 5, el 10 y el 17 de diciembre.



La también poderosa Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), de corte reformista y cercana al oficialismo, lidera el sector favorable al proyecto de establecer un sistema universal por puntos, pero demanda la eliminación de la edad de referencia de 64 años, al considerar que 'cruza una línea roja'.



Analistas coinciden en vaticinar que el gobierno cederá en alguna medida, porque simplemente no pude hacer 'la guerra' contra todos los sindicatos.



En ese sentido, ven mucho más probable que acceda al pedido de las organizaciones reformistas, lo que representaría encontrar una vía diferente para el equilibrio financiero de su plan.



El propio presidente Emmanuel Macron, quien prometió la reforma de la jubilación durante su campaña, se mostró dispuesto a hacer concesiones para lograr la materialización de su proyecto.