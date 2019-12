(VIDEOS) Senado de Argentina aprueba el proyecto de ley de emergencia económica

21 Dic. 2019 - El Senado de Argentina ha aprobado la madrugada de este sábado el proyecto de ley de 'solidaridad social y reactivación productiva en la emergencia pública', una iniciativa que impulsó el gobierno de Alberto Fernández para aplicar una serie de medidas económicas, con el fin de contener la crisis.La Cámara Alta ratificó la normativa por 41 votos afirmativos y 23 negativos y una abstención, en una sesión en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner debutó al frente del Senado.La ley, también llamada de 'emergencia económica', establece una reestructuración de los cuadros tarifarios de los servicios energéticos, la suspensión de la movilidad jubilatoria (actualización automática de haberes), un impuesto a la compra de dólares para ahorro y gastos en el exterior, subida de retenciones a las exportaciones agrarias, entre otras disposiciones.En cuanto a las jubilaciones, uno de los temas que generó mayor tensión durante el debate, el Gobierno explicó que la ley no congelará los ingresos de los beneficiarios, sino que se darán aumentos bajo un nuevo esquema."Durante los próximos 180 días, fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones. Hasta entonces, estableceremos incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores", explicó el presidente Fernández desde su cuenta de Twitter.También recordó que el Gobierno ya dispuso un "auxilio" de 10.000 pesos, a cobrar entre diciembre y enero, a quienes perciben la jubilación mínima.El tratamiento de la ley tuvo varios contratiempos. En la previa, la oposición, principalmente Cambiemos, la alianza de centro derecha que gobernó hasta el 10 de diciembre, amenazó con no dar quorum porque se oponía, además de a la suspensión de la movilidad jubilatoria, al artículo 85, que otorgaba 'superpoderes' al presidente para reformar el Estado.Sin embargo, ese artículo fue suprimido del texto original por decisión del propio Gobierno, ante los múltiples cuestionamientos.