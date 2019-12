Francia: paro nacional ya cumple 17 días

Continúa el paro nacional en Francia

21 de diciembre de 2019.- El paro en Francia contra la reforma de la jubilación promovida por el gobierno cumple hoy su decimoséptimo día, con la casi certeza de que culminará el año sin cambios de postura por las partes en conflicto.



El transporte público sigue como el más afectado por la huelga, en particular los trenes internacionales y los que circulan entre regiones y ciudades, así como el metro en esta capital, en una jornada en la cual muchas familias viajan por las vacaciones navideñas y de fin de año.



También los sectores de la educación, la salud, el servicio de electricidad y el tráfico han recibido un impacto por la polémica iniciativa, consistente en establecer un sistema universal por puntos, que sustituiría los 42 regímenes actuales de pensiones, y una edad de equilibrio de 64 años, necesaria para cobrar todos los beneficios y evitar descuentos, aunque sin cambiar la oficial de retiro (62).



En el Palacio de Matignon, el primer ministro Edouard Philippe recibió el miércoles y el jueves a los líderes sindicales opuestos a la reforma y a las patronales, pero el diálogo no produjo resultados significativos, pese a los 'progresos' declarados por el mandatario.



La Intersindical, que encabezada por la influyente Confederación General del Trabajo (CGT) aglutina a las organizaciones que rechazan todo el plan gubernamental y exigen su anulación, descartó una tregua en el paro y adelantó una nueva movilización nacional para el 9 de enero.



Sería la cuarta gran jornada de protestas, después de las celebradas el 5, el 10 y el 17 de diciembre, esta última con más de un millón 800 mil franceses en las calles, según los sindicatos.



La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), de corte reformista y cercana al oficialismo, se declaró igualmente insatisfecha con las pláticas, ya que el ejecutivo no cedió ?por el momento- en la edad de equilibrio, lo único que reclama la poderosa entidad, una de las poquísimas partidarias del sistema universal por puntos.



El gobierno insistió en que su reforma traerá justicia social y dio algunas señales de hacer concesiones, sobre todo en cuanto a la polémica edad de 64 años para poder jubilarse con todos los beneficios, un paso que de adoptarlo, como muchos vaticinan, colocaría de su lado a la CFDT, dividiendo a un movimiento sindical con diversidad de posturas e intereses en su seno.