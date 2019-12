Francia: Cúpula de France Telecom condenada por "bullying" moral tras la oleada de suicidios de sus empleados

Credito: Web

20-12-19.-France Télécom (Orange desde 2013) y ex miembros de su cúpula directiva han sido condenados hoy viernes por "acoso moral" de sus antiguos empleados por la política de la empresa que provocó hace diez años una ola de suicidios entre sus trabajadores en plena fase de reestructuración de la compañía telefónica francesa. France Télécom se convierte así en la primera gran empresa francesa condenada en Francia por acoso moral, reseñó el portal El Mundo.es



El Tribunal Correccional de París ha encontrado a los miembros de la antigua cúpula directiva de la compañía telefónica, incluido el ex consejero delegado Didier Lombard, culpables de "acoso moral" y "complicidad en acoso moral".



Lombard, que dirigió France Télécom de 2005 a 2010, ha sido condenado a un año de prisión (del que tendrá que cumplir cuatro meses) y 15.000 euros de multa. Entre los condenados también se encuentran el número dos de la empresa, Louis-Pierre Wenès, y el antiguo director de recursos humanos, Olivier Barberot.



Los tres fueron declarados culpables de acoso moral entre 2007 y 2008, cuando se puso en marcha el plan de reestructuración, pero quedaron absueltos por el periodo 2009-2010, que también figuraba en el acta de acusación. Tras conocerse la condena, Lombard ha anunciado que recurrirá la sentencia.



Otros cuatro directivos fueron considerados culpables de "complicidad en acoso moral" y condenados a cuatro meses de prisión exentos de cumplimiento y 5.000 euros de multa.



Por su parte, el grupo, ahora Orange, deberá pagar 75.000 euros, la multa máxima prevista. Orange anunció en un comunicado de prensa que no recurrirá la sentencia.



France Télécom se vio afectada por una ola de suicidios entre 2007 y 2010 tras la puesta en marcha de un ambicioso plan de reestructuración, después de que el Estado privatizara la compañía.



Los sindicatos denunciaron durante el juicio que los directivos de la compañía pusieron en marcha "un sistema de acoso generalizado" para forzar a 22.000 empleados a abandonar la empresa entre 2006 y 2008, en un plan conocido como "plan NExT". Además 10.000 personas de los 120.000 que tenía el grupo iba a ser obligadas a cambiar de puesto laboral. Muchos de los empleados eran funcionarios por lo que no podían ser despedidos.



Durante el juicio quedó demostrado que hubo una estrategia de "bullying" sistemático por parte de la empresa con el objetivo de "desestabilizar a los trabajadores, creando un clima angustioso y teniendo como objetivo y por efecto un empeoramiento de las condiciones de trabajo".



El caso estalló hace diez años, cuando un técnico de Marsella, que se suicidó en julio de 2009, acusó a la compañía en la nota que dejó antes de quitarse la vida de ser la causante de su muerte y denunció una "gestión (de empresa) basada en el terror".



Según los sindicatos y la compañía, 35 empleados se quitaron la vida entre 2008 y 2009, algunos de ellos en su lugar de trabajo. Uno de los suicidios más llamativos fue el de Rémy, un trabajador de 56 años que se inmoló a lo bonzo en abril de 2011 en el parking de una de las sedes de France Télécom. Otro trabajador, Jean-Michel, se tiró a las vías del tren. Otro técnico, Yonelle, intento suicidarse clavándose un cuchillo en el vientre en plena reunión de trabajo después de que le anunciaran que iba a ser trasladado a un centro de llamadas.



El juicio por acoso moral se centró en el caso de 39 empleados: 19 de los cuales se suicidaron, 12 lo intentaron y ocho sufrieron una depresión aguda o tuvieron que cogerse una baja por enfermedad por la presión creciente que sufrían para que abandonaran la empresa.



Durante el juicio, Lombard negó que la cúpula directiva fuera responsables de estas muertes, a pesar de que durante la fase de reestructuración dijo que los despidos se harían "de una forma u otra, por la ventana o por la puerta". En 2009, el ex consejero delegado de France Télécom también dijo que había "una moda de suicidios", en otra desafortunada declaración que lamentó más tarde.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 280 veces.

La fuente original de este documento es:

elmundo.es (https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/12/20/5dfce669fdddfff5a08b45b9.html)