Trump ataca a revista evangélica que apoya su destitución. "Es una publicación de extrema izquierda”

Donald Trump Credito: Web

20-12-19.-Donald Trump fustigó el viernes a una prestigiosa revista cristiana, luego de que esta argumentó en un comentario editorial que el presidente de Estados Unidos debería ser destituido, reseñó la agencia AP.



Trump tuiteó que Christianity Today, una revista fundada por el difunto evangelista Billy Graham, es una publicación de “extrema izquierda” a la cual “le va mal y no tiene relación con la familia de Billy Graham desde hace muchos años”.



Añadió que la publicación “no sabe leer una transcripción perfecta de una llamada telefónica rutinaria”, en alusión a su llamada en julio al presidente de Ucrania, la que derivó en su juicio político. Trump dijo que la revista prefiere a “un ateo extremista de izquierda que quiere quitarles su religión y sus armas, que a Donald Trump como su presidente”.



En el editorial titulado “Trump debe ser destituido”, el jefe de redacción Mark Galli escribió: “Los demócratas han buscado la caída (de Trump) desde el primer día”, pero añade que “los hechos en este caso son inequívocos: el presidente de Estados Unidos trató de usar su poder político para obligar a un gobernante extranjero a acosar y desacreditar un opositor político del presidente. Esto no sólo es una violación de la Constitución. Más importante aún, es profundamente inmoral”.



Añade que la cuestión de si Trump debe ser destituido por el Senado o por el voto popular en la elección de 2020 “debe quedar librada a la prudencia de la razón”. Pero, “que deba ser destituido, creemos, no es cuestión de lealtad partidista sino de lealtad al Creador de los Diez Mandamientos”.



En la víspera, la Cámara de Representantes dominada por los demócratas aprobó las acusaciones contra Trump de abuso de poder al presionar a Ucrania para que investigara a su rival político y de obstrucción de la investigación del Congreso, siendo apenas el tercer presidente estadounidense en ser sometido a juicio político en la historia de Estados Unidos.



Siete de cada 10 evangélicos blancos aprueban de la gestión de Trump, de acuerdo con una encuesta del Centro Pew de hace algunos meses. Adicionalmente, muchos líderes evangélicos lo respaldan _a pesar de denuncias de abuso sexual, medidas polarizadoras y declaraciones llenas de blasfemias_, entre ellos el hijo de Graham, el reverendo Franklin Graham.



Trump dijo en sus tuits que “ningún presidente ha hecho más por la comunidad evangélica, nadie se le acerca”. Adicionalmente, declaró que ”¡no volveré a leer ET!”, equivocando la sigla de la publicación.