Pepe Mujica: Feminismo es "bastante inútil" y la "estridencia termina jodiendo la causa"

20-12-19.-Una muy extensa entrevista al senador y expresidente José Mujica fue publicada hoy por el semanario Voces, que dirige el periodista Alfredo García.



García es el autor de Pepe. Coloquios, un libro de 2011 que recoge varias entrevistas que le hiciera al exmandatario y que en su momento le valieron varias polémicas a Mujica, debido a sus declaraciones sobre Argentina y sobre el Partido Socialista.



En esta nueva entrevista, Mujica realiza algunas declaraciones controvertidas, en especial en referencia al feminismo y la agenda de nuevos derechos, que han sido bandera del Frente Amplio.



"La agenda de derechos, qué choclo te comiste con eso, mirá que armaste lío", le preguntaron.



"Pienso que la agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana. Con su culo cada cual que haga lo que quiera, mientras no joda a otro.



Existió toda la vida, es más reaccionario el hombre moderno que el antiguo. El que lea la Ilíada con poca atención se da cuenta de que Patroclo y



Aquiles marchaban, no me jodan. Alcibíades era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Yo qué sé, está plagada la historia de arquetipos de ese tenor en el mundo antiguo", opinó.



Luego dijo que con la llegada de las religiones monoteístas eso cambió. "Donde reina el monoteísmo reina la intolerancia", afirmó. "Las verdades únicas. El único Dios es el mío y a la mierda, lo mismo con todas las cuestiones de la vida", opinó



"El feminismo te está invadiendo, a vos que no te gustaba mucho. Te pasaron por arriba", le dicen de Voces.



"Y bastante inútil", responde. Al ser repreguntado, agrega: "Es bastante inútil el feminismo porque creo que el machismo es un hecho. Y la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable. Pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer porque crea una antípoda quejosa, que excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está allí y ahí te salen los Manini y los otros. Veo que por el lado de la universidad vienen equiparados.



Las mujeres son menos pelotudas y terminan las carreras".



No quiso ahondar en las causas de la derrota del Frente Amplio. "En eso no quiero entrar, dentro de un año puede ser que hable", afirmó.



Cuando le preguntaron por el próximo gobierno, aseguró. "Veo que tiene desafíos y se propone una cantidad de cosas. Está agrandado como alpargata de pobre (...) No ganaron las elecciones, las perdimos notros. Si hubiéramos venido dos o tres meses antes con fuerza, teníamos posibilidades de ganar, era una diferencia absorbible", dijo.



"Perdimos en octubre, pero mirá que se hizo poco. El Partido Socialista hizo una actividad en La Huella de Seregni, puso unos letreros por ahí, 'El socialismo en el corazón', no los vi por ningún lado", dijo luego.



Cuando se le dijo que hicieron mucha actividad en comités de base, replicó: "Ir a comité de base es como bailar con tu hermana, siempre hablando con los mismos. Están todos convencidos ahí, tenés que ir a otro lado. En el interior tenés que ir a la plaza de noche (...) Tenés que jugártela, si no".

